Izbornik prvakinja sasuo kritiku: 'Da postoji ovo ograničenje, Hrvatica ne bi bilo na turniru!'

Za kultni francuski list L'Equipe je svoje mišljenje o Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na Europskom prvenstvu u Danskoj dao izbornik aktualnih svjetskih prvakinja Nizozemske (koju su naše pobijedile u skupini) Emmanuel Mayonnade, ali nije izrekao baš sve pohvale za našu vrstu.

"Obrambeno su jako dobre. Disciplinirane. Mogu ponuditi obranu 6-0 ili 3-2-1. Vrlo su kompaktne, agresivne i jako organizirane. Utakmica je sama po sebi zamka jer ne očekuješ da će takva biti. Francuska je upozorena."

"Rezultati Hrvatske moraju se shvatiti ozbiljno. Mislim da će zbog dovoljnog broja dana za pripremu Francuska biti još dominantnija u ovom dvoboju", završio je s pohvalama nakon ovoga

"U napadu, da postoji ograničeno vrijeme za napad kao u košarci, one ne bi ni izborile ovo natjecanje jer jako, jako dugo zadržavaju loptu i koriste to što suci toleriraju takav stil tijekom cijelog natjecanja. Kada smo igrali protiv njih, često sam pomislio da će im oduzeti loptu, no one bi zabijale u posljednjim sekundama akcija", kritizirao je Mayonnade.