Kreću prijenosi grupne faze UEFA Lige prvaka na PlanetSportu, uz dodatne programske sadržaje i nove mogućnosti za korisnike

Nakon predstavljanja novosti u PlanetSportu i Vip ponudi, odigran je humanitaran nogometni susret između timova voditelja i sukomentatora PlanetSporta, Joška Jeličića i Stipe Pletikose, posvećen udruzi Put u život, koja trenutno prikuplja novčane donacije za provedbu igraonice za djecu s posebnim potrebama putem platforme Čini pravu stvar. U utakmici su osim Pletikose i Jeličića zaigrali Borna i Mario Jeličić, Tomislav Rukavina, Dario Šimić, Igor Bišćan, Gordan Kožulj, Zoran Primorac, Igor Vori i Mario Tokić, uz bodrenje izbornika Nikole Jurčevića, Nenada Bjelice i Dragana Primorca. Cijeli susret vodio je profesionalni nogometni sudac Ante Čuljak. Susret koji je prenosio PlanetSport, završio je 5:5, nakon što je Pletin tim zabio gol u zadnjim sekundama sudačke nadoknade.

Grupna faza UEFA Lige prvaka kreće prvim susretima po skupinama koji su na rasporedu u utorak i srijedu 18. i 19. rujna, s početkom u 18.55 i 21 sat. Liga prvaka će se iduće tri godine moći pratiti uživo na Vip i B.net TV platformama u HD kvaliteti, a uživanje u spektakularnim duelima najvećih europskih nogometnih klubova obogaćeno je potpuno novim iskustvom gledanja televizije u digitalnom dobu. Utakmice će iz najsuvremenijeg PlanetSporta studija u regiji analizirati voditelj Joško Jeličić i sukomentator Stipe Pletikosa, uz pomoć VR i AR tehnologije.

Specijalizirani sportski programi PlanetSporta krenuli su s emitiranjem prije dva mjeseca, feedback je pozitivan a tijekom utakmice Dinamo-Young Boys bio je najgledaniji kanal među Vip TV i B.net korisnicima. Ponosan sam što mogu reći kako interes korisnika za PlanetSport ponudom ne prestaje rasti i mnogi već jesu ili će baš iz ovog razloga odabrati Vipnet kao svog TV providera. Poznata je izreka - sadržaj je kralj, ali korisnik je još veći kralj i želi pratiti sadržaj kako on želi. Korisnicima omogućujemo premium sportski sadržaj na svim Vipnetovim TV platformama i uz Vip NOW, koja omogućuje gledanje TV sadržaja u pokretu - izjavio je Jiří Dvorjančanský, predsjednik Uprave Vipneta

Dodatni programski sadržaj na PlanetSportu

Uz UEFA Ligu prvaka, gledatelji PlanetSporta moći se pratiti prijenose hrvatske rukometne Premijer lige, kao i rukometnog Kupa, utakmice Medveščaka u EBE ligi, njemačke hokejaške lige, rugbya, borilačkih sportova itd. U pripremi je i sportsko – zabavni program u vidu posebnih TV formata i vrhunskih filmova i dokumentaraca, uključujući tri TV formata koja će producirati Robert Knjaz. Uz to, gledatelji će moći pratiti dokumentarne filmove o najvećim sportskim zvijezdama, kao i najveće svjetske boksačke mečeve, od Rocky Marciana preko Muhameda Alija i Sugar Raya pa do Mikea Tysona. PlanetSport programi će također pokrivati i program posvećen mladima, koji će promovirati juniorske i kadetske kategorije domaćih sportova. Pod sloganom ‘Budućnost uživo’ pratit će se najtalentiraniji hrvatske sportaši i sportašice nadolazećih generacija.

Mogućnost kupovine gledanja pojedinačne utakmice na Vip NOW platformi

Pred nama su uzbudljive tri godine – tri sezone uživanja u vrhunskom sportskom natjecanju, uz live prijenose UEFA Lige prvaka, gledanje utakmica na zahtjev, snimke legendarnih srazova i vrhunske sportske emisije. UEFA Liga prvaka sada je dostupna bez ugovorne obveze i korisnicima drugih mreža. Osim na Vip i B.net platformama, utakmice je moguće pratiti i aktiviranjem usluge Vip NOW, kao i kupovinom pojedinačne utakmice preko weba, te su ove mogućnosti na raspolaganju i korisnicima drugih mreža , poručio je Saša Sušec, član tima Vipneta koji je radio na projektu UEFA Lige prvaka.

Vip NOW je dostupna kao osnovna usluga za Vip mobilne korisnike za 30 kn/mj. uz nadoplatu za PlanetSport paket koji uključuje sve PlanetSport kanale za 45 kn/mj., dok je za korisnike drugih mreža ova usluga dostupna za 80 kn/mj. i 45 kuna za PlanetSport paket.

Svi zainteresirani mogu po principu Plati pa vidi (PPV – Pay per view) kupiti gledanje pojedine utakmice na Vip NOW platformi preko web stranice www.planetsport.vipnet.hr i gledati utakmicu na ekranu koji odaberu – računalu, tabletu ili mobitelu. Cijena pojedinačne utakmice preko weba za sve korisnike bit će u iznosu od 30 do 40 kuna.

Vezano uz fiksnu ponudu, za postojeće korisnike Vip i B.net TV korisnike do 1. listopada je aktualna promocija nadogradnje osnovne usluge s PlanetSport paketom bez naknade, nakon čega će cijena biti 45 kuna mjesečno. Najatraktivnija ponuda za korisnike drugih mreža koji žele prijeći u Vip s fiksnom uslugom je šest mjeseci bez mjesečne naknade na Vip Trio/B.net 3D paket(Internet, TV, telefon) uz nadoplatu 45 kuna za PlanetSport programe.