Kramarić za Večernji: Bayern je Bayern! Takvu priliku ne bih propustio

Prvo pitanje koje se nameće jednome od najboljih napadača Bundeslige (22 pogotka u 37 nastupa za Hoffenheim), a koji ne igra u Bayernu jest: Kramariću, kada ćete napokon u Bayern?

– Godi mi pročitati takve stvari, no ne znam konkretno ništa o tome. I dalje stojim kod onoga da mi je u Hoffenheimu super; vrhunski klub, organizacija, respekt ljudi prema meni, moj prema njima. Sve su mi se kockice i na privatnom planu tamo posložile pa nemam pritisak da moram mijenjati klub. Naravno, Bayern je Bayern, nećemo si lagati, takve prilike možda se ne bi propuštale. Toga su možda svjesni i direktori u klubu, ali ponavljam, nema presinga za mijenjanje sredine – kazao nam je Kramarić jučer na terasi hotela Milenij u Opatiji.

Je li vas već nazvao trener Bayerna Niko Kovač?

– Ne, nije još trenutak da se zivkamo – odgovara Andrej.

Preko granica mogućnosti

Je li vas vaš bivši trener Nagelsman zvao u Leipzig?

– Zadržat ću to za sebe. Mogu samo reći da sam u super odnosima s Julianom, izuzetno mi je bilo drago raditi s njim. Još je mlad, nema još iskustva i u nekim trenucima možda je i previše eksperimentirao, ali to su normalni putevi mlađih trenera. Jednoga dana on će voditi ne jedan, nego malo više velikih svjetskih momčadi – ističe Kramarić, koji je u Hoffenheimu već tri i pol godine.

U tom razdoblju profinjeni zagrebački napadač školovan u Dinamu sudjelovao je u spašavanju Hoffenheima od ispadanja pa ga doveo na prag Lige prvaka (u pretkolu ispao od Liverpoola) te postao najbolji klupski bundesligaški strijelac u povijesti kluba s 47 pogodaka.

Okrećemo se reprezentaciji. U kakvom je stanju uoči Walesa?

– Svjesni smo da nismo kakvi smo bili u Rusiji, a ponovno se nalazimo u situaciji kada svi misle da će to biti lako, da smo bolji od Walesa, da smo kao doprvaci svijeta favoriti... To je to famozno stanje u kojemu ljudi ne vide realnost; da nam jako puno igrača nedostaje, da to ne može biti ista momčad koja je bila u Rusiji. Bez pune koncentracije, bez pravoga pristupa, bez da idemo preko granica svojih mogućnosti neće biti moguće dobiti tu utakmicu – kaže Andrej i dodaje:

– Velšani su prije tri godine igrali polufinale EP-a, to nije mali rezultat. Imaju živahne, mlade igrače prema naprijed, jednog malo iskusnijeg, Balea, a on će za reprezentaciju dati puno više nego što je dao za Real Madrid. A iza, u obrani, svi više-manje igrači Premier lige, Championshipa, znamo o kakvom se tamo nogometu radi.

Već prije početka kvalifikacija najavili ste da nam neće biti lako?

– To je normalno. Mi smo mala država, specifičan narod i, karakterno, bilo je za očekivati da ćemo se malo previše umisliti, opustiti. Usto, nedostaje nam par igrača, znaš da nije to ista momčad, a mlađi igrači nisu još stasali. Pa i mnogo veće reprezentacije znale su se naći nakon velikih rezultata u takvim problemima. Ovo je sve normalno, ali opet, ne želimo si tako stvarati alibi. Naprotiv, ako ima puno mlađih, moraju tražiti taj motiv da dokažu da su dio druge reprezentacije svijeta. Jest, to je pritisak, ali, Bože moj, svaki tjedan igraš utakmicu u kojoj moraš pobijediti. To je sastavni dio života nogometaša.

Jeste li pripremljeni za osječku žegu?

– Muči to sve ljude oko nas, onda jasno da će mučiti i nas na terenu. Posebno kad se sjetimo utakmice protiv Senegala u Osijeku. To je bilo mučenje. Ma treba nam samo volja i karakter, i da bude bar fino namočen teren, da lopta ide brzo. Jer, ako bude onako sporo kao lani, onda je to katastrofa. Nije lako probijati ni NK Opatiju po takvom terenu, a kamoli takve igrače kao što su Velšani. Mora biti brza lopta i neka teren pošišaju malo više da možemo lakše stvarati šanse.

Bale može sve i svašta

Devetka na leđima, devetka sada i po poziciji u momčadi, bit ćete špica u subotu? Od vas se očekuje gol.

– Nikad ne ulazim s takvim stavom u utakmicu, ni u Bundesligi. Cijelu sezonu igrao sam veznoga, ali opet – cijeli život bio sam špica pa jasno da je zadovoljstvo igrati na toj poziciji. Bit ću sretan samo da uđe jedna i da ne primimo nijedan ili da zabijemo jedan više, da nam se pišu ta tri boda. Jer svaki novi kiks bio bi veliki problem.

Kako doživljavate Balea?

– On je u mentalnoj krizi više nego u fizičkoj, a u svakom trenutku ta fizička snaga može doći do izražaja, da ti u pet sekundi pobjegne s centra i zabije gol. Kad je na pravoj razini, Bale je za mene među najboljim igračima svijeta, a ako mu se ne da igrati, onda nije ni među 150 najboljih. To je stvar glave, vidjet ćemo hoće li u subotu htjeti. Kako god okreneš, imat ćemo problema s njim, bez obzira na to u kakvom je stanju. I ovakav nam je u stanju napraviti svašta – zaključio je.

