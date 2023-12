Kraljice šoka igraju za velike uloge: Za nas od danas kreću susreti na sve ili ništa

Rukometašice Hrvatske danas na Svjetskom prvenstvu nastavljaju svoj put. Počinje drugi krug, a prvi suparnik nam je Crna Gora. Utakmica se umjesto u 18 sati igra u 15.30 sati. Crnogorke su u drugi krug prenijele sva četiri boda dok Hrvatska ima samo jedan bod.

– Za nas danas počinje Svjetsko prvenstvo na sve ili ništa. Današnja utakmica odredit će naše daljnje ambicije na ovom turniru. Pobjeda nas vraća u krug onih reprezentacija koje računaju na plasman u četvrtfinale. Moram istaknuti da meni nitko nije rekao da je glavni cilj plasman u četvrtfinale. To je više bila želja. Naravno da ćemo napraviti sve u svojim mogućnostima da danas pobijedimo – rekao je Ivica Obrvan, izbornik Hrvatske, koji je pomalo ljut na organizatore.

– Kako je moguće da Crna Gora do današnje utakmice ima tri dana odmora, a mi samo dan i pol jer su nam pomaknuli utakmicu s 18 nas 15.30 sati – dodao je Obrvan.

Jesu li se slegli dojmovi s utakmice protiv Švedske koju smo izgubili s pet razlike?

Zvučat će malo čudno, ali nekim dijelovima igre sam zadovoljan bez obzira na poraz. Sjajno smo igrali obranu, imali smo raspoloženu vratarku, ali je nažalost zakazao napad. Tu ima dosta prostora za napredak. Obrana Crne Gore nije toliko agresivna kao švedska, ali one pak igraju prilično grubo i “prljavo” i to su im suci dozvolili u susretu protiv Mađarske. Igrali smo s njima nedavno na Croatia kupu u Poreču gdje smo ih pobijedili. Mislim da one nisu nešto puno skrivale u toj utakmici. Znamo jako dobro da imaju dvije sjajne pojedinke, Grbić i Pletikosić koje sjajno igraju jedan na jedan, a još bolje asistiraju na crtu gdje je sjajna Brnović – dodao je Obrvan.

S Crnogorkama još nismo igrali na svjetskim prvenstvima, ali jesmo na Europskom prvenstvu 2010. kada smo ih pobijedili s 29:28. Crnogorkama je najbolji plasman na svjetskim prvenstvima bilo peto mjesto 2019. godine, a zlatno doba imale su 2012. godine kad su postale europske prvakinje u Srbiji, te druge na Igrama u Londonu. Na zadnjem Europskom prvenstvu bile su treće.

