Kopiću se opasno trese stolica: Minuli rad u Dinamu brzo nestaje, ovo je ključni tjedan

Odličan pobjednički niz Dinama nakon poraza od Hajduka prvo je prekinula Sevilla, manje-više očekivano, ali onda u domaćem prvenstvu i Lokomotiva. Taj remi protiv susjeda s Kajzerice nikako nije dobro "sjeo", još je manje pozitivna bila igra plavih. Nisu plavi briljirali ni u nekoliko prethodnih utakmica, ali su upisivali pobjede, no sad je toj seriji došao kraj.

Skeptici su u najavi susreta s Lokomotivom tvrdili kako se zna da će to Dinamo dobiti, neki su išli tako daleko da i dalje tvrde kako su to neregularne utakmice. A kad ono, Lokomotiva je u nedjelju uzela dva boda plavima, nužna dva boda u borbi za naslov prvaka. K tome, uzela im je i sva tri u susretu koji se igrao u Kranjčevićevoj, tada je slavila s 1:0. Dakle, u tri utakmice "skratila" je plave za pet bodova i sad je sve manje optimizma oko Maksimira.

Osijek važniji od Seville

Bili su lokosi baš "napaljeni" na tu utakmicu, dečki su stvarno dali maksimum i budu li i dalje igrali s takvim žarom, nikome neće biti lagani suparnik, takvi mogu bodove uzimati i Hajduku, Osijeku i Rijeci. Bili su brži, čvršći, žustriji od igrača Dinama te dobro koristili manjak plavih igrača u srednjem redu.

Nakon tog remija, odjednom u drugi plan pada velika utakmica koju Dinamo ima u četvrtak, uzvratni susret play-offa sa Sevillom u kojoj će pokušati nadoknaditi zaostatak od 1:3. Sad je svima prva briga – prvenstvo. Sevilla je favorit u ovom susretu i nitko nema pravo zamjeriti Kopiću i njegovim igračima ne uspiju li napraviti u čudo u Maksimiru. Ispadanje im sigurno neće zamjeriti, ali novi poraz nikako ne bi dobro "sjeo" prije odlaska Dinama u Gradski vrt.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 20.02.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 24. kolo, GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Marko Bulat Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Sada utakmica s Osijekom dobiva posebnu težinu. Kad bi se dogodio poraz, pa čak i remi, već bi se nadvili crni oblaci nad svlačionicu. I ne treba sumnjati da bi se počelo postavljati pitanje o ostanku trenera Kopića na klupi plavih. To je jednostavno tako u Maksimiru, Kopić iza sebe ima dobre rezultate, uostalom i dalje je prvi na ljestvici u borbi za naslov. No, u slučaju neuspjeha u Osijeku, izgubio bi tu poziciju, a to je uvijek znak za uzbunu u Dinamu. Uostalom tako se propitivalo sve dosadašnje trenere nakon poraza ili dva, zbog poraza od Rijeke u kupu otišao je Damir Krznar koji je izgubio neke utakmice u kojima je Dinamo igrao jako dobro i trebao pobijediti.

Kopić će morati nešto promijeniti u igri. Sad je postao ovisan o Luki Ivanušecu, njegov izostanak sa zadnje dvije utakmice bio je jako skup, a Kopić nije našao dobre zamjene za njega. Pokušao je i protiv Seville i protiv Lokomotive igrati s dva vezna igrača, protiv Seville su to bili Ademi i Gojak, protiv lokosa Mišić i Gojak, ali to nije bilo dobro. Jer, ako je računao da će Petković ozbiljno pomagati u srednjem redu, prevario se. Istina, spušta se Petko po loptu, ali nije on vezni igrač i nema takvo postavljenje potrebno za defenzivu. Dinamo tako ima manjak igrača u sredini i zato je bilo puno prolazaka Seville, a i Lokomotiva je lako dolazila do lopte, lako prijetila i bila je bolja od plavih osim u završnici utakmice.

I tu je Kopić mogao vidjeti da ne može igrati s dva igrača u sredini terena. Kada je ušao Ademi, a nakon što se kapetan ozlijedio i Bulat, umjesto napadača Jurića, plavi su krenuli s igrom. Mišić i Bulat lakše su držali tu centralu kad je u vezi bio s njima i Gojak, lakše su zatvarali suparnika, a i lakše gradili igru prema naprijed.

Mora imati još jednog veznog

Tek treba vidjeti u kakvom su stanju ponovno ozlijeđeni Ademi i hoće li se oporaviti Ivanušec, ali njih su dvojica nužna da bi Dinamu u srcu svoje igre, zajedno s Mišićem djelovao kako treba. Ne bude li Ivanušec mogao igrati svoju poziciju, Kopić mora u momčad staviti nekog klasičnog veznog, opcija s Petkovićem, Jurićem i Oršićem kao napadačima koji će se vraćati očito ne funkcionira. Sustav 3-4-3 očito nije dobar za ovaj profil igrača Dinama, nije bio dobar ni protiv Lokomotive pa još manje od njega možemo očekivati protiv Seville i Osijeka.

Dinamo mora poraditi i na igri zadnje linije, dosad su bili dobri, no u nedjelju su puno griješili iako zbog manjka igrača u sredini terena nisu imali ni dovoljnu pomoć. Te greške mogu biti jako skupe, protiv Lokomotive je spašavao vratar Livaković.

>>> Dinamo se u nekoliko minuta slomio protiv Seville