Kontroverzni 'Super Mario': Nakon ovog “folklora” slijedi mu pravi ispit zrelosti

Novog člana svog kluba, 26-godišnjeg Hrvata Marija Hezonju, navijači Panathinaikosa dočekali su kao da je u Atenu stigao LeBron James, a ne košarkaš koji se odlučio vratiti u Europu jer je u NBA ligi ostao bez mjesta pod suncem. Mario se odlučio na korak kakav su poduzeli i Ante Žižić i Dragan Bender koji su “aterirali” u Tel Aviv. No Omišanin Ante i Čapljinac Dragan od navijača Makabija nisu dočekani ni približno tome kako su Panathinaikosovi fanovi dočekali Dubrovčanina Marija. Kao da je stigao Mesija, izbavitelj kluba koji ima šest naslova prvaka Europe, ali već devet godina nije nastupio na Final Fouru Eurolige.

Skandirali mu “Super Mario”

A kako je došlo do toga da na stotine navijača već u zračnoj luci skandira “Super Mario”? To su nam interpretirali novinari najpopularnijeg tamošnjeg sportskog portala gazzetta.gr.

– Posljednji put navijači su nekog novog igrača ovako su dočekali 2007. godine kada se iz NBA lige u Europu vratio Jasikevičius – prenio nam je Antonis Kalkavouras i nadodao:

– Hezonja je ušao u srce navijača Panathinaikosa i prije nego što je odjenuo zeleni dres. Godinama je iskazivao simpatije prema klubu i došao je u teškom razdoblju, i to za vrlo male novce. Koliko znam, on će biti plaćen od sponzora Intersporta, 200.000 eura do kraja sezone, a oni očekuju profit od prodaje njegovih dresova.

Što Mario može očekivati od navijača kada stvari ne budu išle dobro?

– Samo čistu ljubav, jer oni ga doživljavaju ne samo kao igrača, nego i kao navijača, kao jednog od njih, člana “Gate 13” družine. A njima je trebalo ovakvo nešto u vrijeme kada nemaju pristup utakmicama, kada već četiri mjeseca nemaju kamo otići jer su zatvoreni i kafići i restorani. Trebalo im je nešto da mogu “eksplodirati”.

“Eksplodira” li pak Hezonja na terenu, njihovo zadovoljstvo će biti veće, a igrač koji je bio u stanju zakucati preko Giannisa Antetokounmpa ili blokirati LeBrona Jamesa, doista bi mogao biti atrakcija za fanove, pa Nikos Papadogiannis ističe:

– Društvene mreže pune su poruka navijača i njihovih želja da ih se pusti u dvoranu da mogu bodriti Hezonju. Vjerujem da će oni biti strpljivi jer znaju da nije igrao pola godine, a to su navijači koji dobro poznaju košarku. Inače, s obzirom na to da njihov vječiti rival Olympiakos ne igra u grčkom prvenstvu, u Panathinaikosu su bili zabrinuti da bi mogli izgubiti naslov od neke druge momčadi, no sada se bolje osjećaju. A njegovo dovođenje izgleda kao potez ponovo velikog kluba. Naime, klub je prošle godine izgubio slavnog trenera Pitina, predsjednika i sponzora Janakopoulosa, glavnog menadžera Papadopoulosa, ali i najboljeg igrača Calathesa pa nakon dovođenja Hezonje klub koji zajednički vode klupske legende Diamantidis i Alverti ponovo ambiciozno izgleda.

Ako pak njih dvojica na ljeto požele zadržati Hezonju, morat će pronaći puno više novca jer će, pored Hrvata, morati platiti Barceloni 400.000 eura, dakako, ako se Katalonci odreknu prava prvokupa na igrača kojeg su oni lansirali u NBA.

Dakle, pred Hezonjom je zanimljivo razdoblje o kojem smo htjeli porazgovarati s dvojicom hrvatskih velikana koji su nosili Panathinaikosov dres. No u izjavama o “Super Mariju” obojica su ostala suzdržana, kazavši tek da je za svakog igrača uvijek bolje igrati u Euroligi nego sjediti u NBA ligi. Iz njih je progovorilo iskustvo jer ma koliko im Hezonja bio teško prihvatljiv zbog svog asocijalnog ponašanja, ipak će o njegovu mogućem povratku u reprezentaciju odlučivati isključivo izbornik Veljko Mršić.

Imat će status, no to je i obveza

– Što god da kažem, to bi se moglo pretvoriti u trakavicu pa sam to isto rekao i grčkim novinarima – kaže Rađa.

– Ne bih želio da me se krivo shvati. Sretno mu bilo – kazao je Stojko kojem se Hezonja još nije ispričao za nedolazak na zajedničku večeru kada ga je, prije niz godina, posjetio u Orlandu.

A nije se Mario, koji će u Panathinaikosu nositi Stojkov broj 11, ispričao ni izborniku Mršiću kojeg je obećao nazvati još u srpnju 2019. pa se to još nije dogodilo. No, zato je nedavno nazvao Mršićeva pomoćnika Damira Mulaomerovića, ali ne da bi ispipavao teren u vezi s izbornikovim stavovima, nego da se raspita što ga očekuje u Ateni. Naime, i Mula je igrao za atenske zelene, i to u sezoni 2001./2002. kada je osvojen treći naslov prvaka Europe.

– Igrajući tu jednu sezonu za Pao, doživio sam niz nezaboravnih scena. Jedna je doček u zračnoj luci nakon što smo postali prvaci Europe. U pet ujutro u zračnoj luci dočekalo nas je pet tisuća ljudi. Pamtim i kada smo igrali protiv Olympiacosa utakmicu Eurolige u kojoj nam je trebala pobjeda od 25 razlike. I danas pamtim reakciju navijača kada smo u 36. minuti poveli s 26 razlike. Takve stvari tjeraju vas preko vašeg maksimuma.

Pitali smo Mulu što Hezonja može očekivati od simpatizera istog kluba:

– Ti navijači jako dobro poznaju košarku i vrlo dobro znaju tko je pravi igrač. To što su ga tako dočekali znači da će imati određeni status, no to je i obveza. Osim toga, u Euroligi svaka je utakmica na život ili smrt dok te u NBA ligi nakon poraza nitko ništa ne pita, ti samo ideš dalje. Neće mu biti lako jer ga, kao i sve euroligaške igrače, čeka puno taktičke pripreme, puno obrambenih rotacija i slično. Uz sav ovaj folklor koji ga je dočekao i koji ga čeka, bit će to za Marija doista ispit zrelosti. •