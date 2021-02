Hezonja se vratio u Europu, karijeru će nastaviti u Grčkoj

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja novi je član Panathinaikosa do kraja ove sezone, objavljeno je na službenim stranicama grčkog kluba i na stranicama Eurolige.

Hezonja je u prošloj sezoni igrao za NBA momčad Portland Trail Blazerse gdje je imao prosjek 4,8 koša i 3,4 skoka po utakmici, a prije Pottlanda igrao je za Orlando Magic i New York Knickse.

U ovoj sezoni Hezonja je trebao nastupati za Memphis Grizzliese, ali je klub raskinuo suradnju s njim u prosincu prošle godine. Prije NBA, Hezonja je imao karijeru u Europi gdje je igrao za Barcelonu čiji je dres nosio od 2012. do 2014. godine, a s katalonskim klubom je izborio plasman na Final Four Eurolige 2014. godine.

S hrvatskom reprezentacijom osvojio je tri medalje u mlađim kategorijama, zlatnu na Europskom prvenstvu do 16 godina 2011. godine i dvije brončane 2011. i 2012. godine na Svjetskom prvenstvu do 19, odnosno do 17 godina.

Hezonja je u Euroligi odigrao 38 utakmica, a prosječno je zabijao 5,2 koša po utakmici.