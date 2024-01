Koliki je značaj Perišićevog transfera? Bit će najbolji igrač lige, a zbog njega će i drugi htjeti u Hajduk

Sad kad je jedan od najvećih transfera u povijesti HNL-a nakon dugog iščekivanja službeno potvrđen i kad su se prvi dojmovi oko dolaska legendarnog hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića u Hajduk slegli, vrijeme je za pogled na to što sve ovaj potez donosi, odnosno što sve može donijeti Hajduku.

Čisto da za početak ponovimo gradivo, Perišić je u Hajduk stigao na godinu i pol dana, prvo na pola godine posudbe iz svojeg matičnog kluba Tottenhama, a zatim slijedi besplatan transfer nakon kojeg će Perišić biti igrač Hajduka još godinu dana, do ljeta 2025. godine.

Ne dolazi kao 'otpadak'

Dakle, što će sve dolazak Ivana Perišića donijeti Hajduku sada ili u budućnosti? Prvo i najvažnije, valja naglasiti Ivanovu igračku kvalitetu. Iako će za desetak dana napuniti 35 godina i iako se oporavlja od puknuća prednjeg križnog ligamenta, najzahtjevnije ozljede svoje karijere, ne smije se zaboraviti da je riječ o igraču koji je još ove sezone u najzahtjevnijoj ligi svijeta, engleskom Premiershipu, radio razliku. Perišić je ove sezone prije svoje ozljede prouzročio jedan od najsramotnijih trenutaka u karijeri jednoga od najboljih stopera svijeta, Virgila van Dijka.

U utakmici protiv Liverpoola Nizozemca je poslao u prazno i izvrnuo na pod prije asistencije. A kad smo već kod asistencija, vrijedi istaknuti da je u razdoblju koje je proveo u dresu Spursa bio daleko najbolji asistent u klubu (14 asistencija u godinu dana). Dakle, nije riječ o igraču koji je došao u HNL zato što je bio sporedan ili nevažan u svojem klubu kao što to često zna biti slučaj s igračima koji dolaze iz većih liga, već upravo suprotno. Perišić će i u ovim godinama, i nakon ovakve ozljede, vrlo izgledno biti daleko najbolji igrač lige.

Budući da za Hajduk vrlo vjerojatno neće zaigrati do travnja, vrijedi istaknuti da će utjecaj Perišićeva dolaska na klub biti velik i prije nego što Ivan prvi put zaigra u bijelom dresu. Prvi faktor je onaj psihološki, jer ovakva akvizicija sigurno daje dodatan poticaj i motivaciju svim zaposlenicima kluba, od igrača, stručnog stožera, preko svih ostalih djelatnika, pa sve do Uprave. Isto to može se reći i za navijače Hajduka.

Tu je i marketinški i financijski utjecaj, koji se ne bi trebao zanemariti. Kao što je potvrđeno, Perišić će u idućih godinu i pol dana u Hajduku imati mjesečnu plaću od jednog eura, a puštanje njegovog dresa u prodaju već je 'srušilo' Hajdukovu web-trgovinu te će Ivan sigurno privući još više članova i još više ljudi na tribine. Kad sve te elemente, plaću, dresove, ulaznice i članstva uzmete u obzir, Hajduk financijski može jedino biti na dobitku s Perišićem.

I prije nego što uopće istrči na HNL-ove terene, Perišić će, kao treće, ostvariti i veliki utjecaj za budućnost. Nakon potvrde ovog transfera neupitno je da će mnoge druge igrače biti puno lakše privući da igraju za Hajduk sad kad je Perišić tu, da će ih cjelokupna priča s Poljuda više zainteresirati. Nećemo govoriti o imenima, ali mnogi drugi renomirani sadašnji ili bivši igrači reprezentacije lako bi mogli slijediti njegov put, puno lakše nego u slučaju da do Perišićeva transfera nije došlo. Taj element vrlo je važan kad je riječ o Hajdukovim izazovima nakon ove sezone, a ponajprije se tu misli na iskorak u europskim natjecanjima koji je, ponovili su to čelnici kluba više puta, Hajduku iznimno visoko na ljestvici prioriteta.

Još nešto čime Ivan može pomoći Hajduku i prije nego što se vrati na teren je njegovo znanje. Tijekom svoje karijere igrao je pod uistinu velikim trenerskim imenima kao što su Jurgen Klopp, Antonio Conte, Hansi Flick, Simone Inzaghi i Luciano Spalletti, te će zahvaljujući onome što je naučio sigurno moći pridonijeti i stručnom stožeru. Već je na predstavljanju i istaknuo da je detaljno razgovarao s trenerom Mislavom Karoglanom, da je svjestan na čemu sve Hajduk treba poraditi da bude još bolji te da će u tom smislu pomoći koliko god je moguće prije nego što bude spreman zaigrati.

A kad bude spreman zaigrati, Perišić će naravno odmah upasti u početnu postavu Hajduka na poziciji lijevog krila, upravo onoj koju se u prvoj polusezoni smatralo najproblematičnijom za klub s Poljuda. Trener Karoglan će u tom slučaju imati nekoliko opcija za napadačku trojku, a u ovom trenutku najizglednije se čini da će se realizirati jedna od ove dvije opcije: Sahiti-Livaja-Perišić ili Kleinheisler-Livaja-Perišić.

Prvih 11 skuplji od Dinamovih

Kad smo već kod Perišića u prvoj postavi Hajduka, vrijedi dodati i jedan zanimljiv podatak u tržišnom smislu. Naime, ovim transferom Hajduk prvi put otkako se na Transfermarktu bilježe tržišne vrijednosti igrača (2000. godina) ima veću vrijednost očekivane prve postave od svog rivala Dinama. Kad gledamo na postave koje će treneri Karoglan i Jakirović izvjesno odabrati u idealnom scenariju, Hajdukovih prvih 11 sad ima vrijednost od 35,40 milijuna eura, a Dinamova jedanaestorka vrijednost od 34,75 milijuna eura.

Kako bismo sve smjestili u kontekst, treba reći da je prije pet godina vrijednost prve jedanaestorke Dinama bila dvostruko veća u odnosu na vrijednost Hajdukove. Nakon svega rečenog, nameće se jednostavan zaključak da Perišićev transfer, čak i ako Hajduk ne dođe do naslova prvaka HNL-a ove sezone, klubu donosi strašno puno.