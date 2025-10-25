Kineskinja Qingying zlatna na gredi, Filipinac Yulo u preskoku

Osamnaestogodišnja Kineskinja Zhang Qingying osvojila je u subotu zlato na gredi na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici koje se održava u Džakarti, dva dana nakon što je osvojila broncu u višeboju.

Qingying je zadnjeg dana svjetskog prvenstva uvjerljivo s rezultatom od 15,166 bodova pobijedila Alžirku Kayliu Nemour, koja je osvojila 14,300 bodova. Nemour je osvojila svoju drugu medalju ovog tjedna nakon što je u petak pobijedila na dvovisinskim ručama, svojoj omiljenoj disciplini.

Brončana medalja pripala je Japanki Aiko Sugihari (14,166 bodova) koja se okitila zlatnim odličjem na parteru. Sugihari je pobijedila s ocjenom 13.833. Druga i treća su na parteru bile Britanke. Ruby Evans je osvojila srebro s ocjenom 13.666, a Abigail Martin broncu s ocjenom 13.466.

Nekoliko trenutaka ranije, Filipinac Carlos Yulo, aktualni olimpijski prvak u toj vježbi, pobijedio je u finalu preskoka, osvojivši svoju drugu medalju u Indoneziji nakon što je osvojio broncu u parteru. Srebro je osvojio Armenac Artur Davtan (14.833), dok je broncu osvojio Nazar Chepurny iz Ukrajine s ocjenom 14.466.

Kinez Jingyuon Zou je zlatni na razboju u kojoj je dobio ocjenu 15.300. Srebro je pripalo Japancu Tomoharu Tsunogaiju (14.500), a bronca Rusu Danielu Marinovu (14.466)

Na preči zlato je osvojio Amerikanac Brody Malone s ocjenom 14.933, srebro je u ovoj disciplini pripalo Japancu Daikiju Hashimotu (14.733), dok je brončani Britanac Jose Fraser (14.700).