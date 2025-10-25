Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
GIMNASTIKA

Kineskinja Qingying zlatna na gredi, Filipinac Yulo u preskoku

Rio de Janeiro: Olimpijske igre, umjetni?ka gimnastika
Bernd Thissen/DPA
VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 14:52

Qingying je zadnjeg dana svjetskog prvenstva uvjerljivo s rezultatom od 15,166 bodova pobijedila Alžirku Kayliu Nemour, koja je osvojila 14,300 bodova. Nemour je osvojila svoju drugu medalju ovog tjedna nakon što je u petak pobijedila na dvovisinskim ručama, svojoj omiljenoj disciplini.

Osamnaestogodišnja Kineskinja Zhang Qingying osvojila je u subotu zlato na gredi na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici koje se održava u Džakarti, dva dana nakon što je osvojila broncu u višeboju.

Qingying je zadnjeg dana svjetskog prvenstva uvjerljivo s rezultatom od 15,166 bodova pobijedila Alžirku Kayliu Nemour, koja je osvojila 14,300 bodova. Nemour je osvojila svoju drugu medalju ovog tjedna nakon što je u petak pobijedila na dvovisinskim ručama, svojoj omiljenoj disciplini.

Brončana medalja pripala je Japanki Aiko Sugihari (14,166 bodova) koja se okitila zlatnim odličjem na parteru. Sugihari je pobijedila s ocjenom 13.833. Druga i treća su na parteru bile Britanke. Ruby Evans je osvojila srebro s ocjenom 13.666, a Abigail Martin broncu s ocjenom 13.466.

Nekoliko trenutaka ranije, Filipinac Carlos Yulo, aktualni olimpijski prvak u toj vježbi, pobijedio je u finalu preskoka, osvojivši svoju drugu medalju u Indoneziji nakon što je osvojio broncu u parteru. Srebro je osvojio Armenac Artur Davtan (14.833), dok je broncu osvojio Nazar Chepurny iz Ukrajine s ocjenom 14.466.

Kinez Jingyuon Zou je zlatni na razboju u kojoj je dobio ocjenu 15.300. Srebro je pripalo Japancu Tomoharu Tsunogaiju (14.500), a bronca Rusu Danielu Marinovu (14.466)

Na preči zlato je osvojio Amerikanac Brody Malone s ocjenom 14.933, srebro je u ovoj disciplini pripalo Japancu Daikiju Hashimotu (14.733), dok je brončani Britanac Jose Fraser (14.700).
Ključne riječi
Gimnastika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja
Video sadržaj
ČEKAMO SLALOM

Druga vožnja je bila razočarenje, ali TOP 10 u veleslalomu je dobar početak za Zrinku

Puno se među hrvatskom skijaškom zajednicom razgovaralo o tome da Zrinka ima veliku želju napredovati u veleslalomu, pričao je o tome za Večernji list, primjerice, i najbolji hrvatski skijaš te specijalist za veleslalom, Filip Zubčić. Napredak u Zrinkinoj kvaliteti je itekako vidljiv, jedino ono što nedostaje kako bi deseta, sedma i šesta mjesta na kraju postala i postolja su spajanja dvije vožnje

Učitaj još

Kupnja