Kina bi mogla na OI u Tokiju imati rekordan broj sportaša

Očekuje se da će Kina poslati više od 400 sportaša na Olimpijske igre u Tokiju čime bi mogla ponoviti rekord iz Rio de Janeira 2016., pišu u utorak kineski državni mediji.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. srpnja, a traju do 8. kolovoza.

Kina je već osigurala odlazak 318 sportaša na 224 natjecanja u 30 disciplina, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua.

Na OI u Rio de Janeiru 2016., Kina je poslala rekordnih 416 sportaša u 26 disciplina i 210 natjecanja, što je najveći broj natjecatelja na olimpijskim igrama u inozemstvu.

Kina se nada da će se boriti za zlato u ronjenju, stolnom tenisu, streljaštvu, gimnastici i dizanju utega, a medalje se očekuju i u badmintonu, taekwondou, jedrenju, veslanju, karateu, ženskom boksu, ženskoj odbojci, plivanju i atletici, navodi Xinhua.

No, kineska muška košarkaška reprezentacija nije se uspjela kvalificirati na Olimpijske igre, prvi puta u 37 godina.

Foto: Chad Hipolito/PA Images/PIXSELL THE CANADIAN PRESS 2021-06-30 Canada's Dwight Powell battles with China's Qi Zhou during the first half of FIBA Men's Olympic Qualifying basketball action at Memorial Arena in Victoria, B.C., on Wednesday, June 30, 2021. THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito Chad Hipolito Photo: PA Images/PIXSELL