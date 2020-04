Kažnjen jer je na trening došao - krivom markom luksuznog automobila

Kao što je već poznato, minhenski Bayern je započeo s treninzima usprkos pandemiji koronavirusa. Bavarci treniraju u grupama od pet nogometaša i strogo poštuju sve propisane higijenske mjere, a na treninge dolaze sami u svojim automobilima.

Međutim, ne mogu na trening doći bilo kojim automobilom. Odveć je poznato da je Audi partner njemačkog prvaka (ugovor do 2029. godine). Ne samo to, već je ta automobilska tvrtka dio vlasničke strukture kluba pa su sukladno tome igrači dobili svoj sponzorski automobil, no čini se da im "samo" taj automobil nije dovoljan.

Iako njemački Bild tvrdi da su mnogi suigrači (Sule, Boateng, Coutinho) već kršili to pravilo, prvi koji je kažnjen je francuski krilni napadač Kingsley Coman koji se na treningu u četvrtak pojavio u McLarenu.

- Želio bih se ispričati klubu i Audiju što na trening nisam došao službenim automobilom. Razlog tome je oštećen retrovizor na mojem Audiju, ali svejedno sam počinio pogrešku - prepričao je svoju stranu ove nesvakidašnje situacije Coman.

Kad bismo u ovo doba barem svi imali ovakve brige.. No, Coman se nije izvukao, Bild je objavio da je kažnjen s 50 tisuća eura.