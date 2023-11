Katarina Ježić prijeti Lokomotivi, Podravka mora na sjever

ANTE BUDIMIR

Tko je hrvatski heroj? Sa 6 mjeseci izbjegao u Hrvatsku, odgojila ga majka poslije tragične pogibije oca

Ante nije tipični nogometaš, on je, uz loptu, odabrao i knjigu. Kako su sestre završile Ekonomski fakultet, priznao je da su i njega "natjerale" na to. Tako je i on u Zagrebu upisao ekonomiju, u kojoj se dobro snašao. Dok je igrao, između putovanja i utakmica učio je i polagao ispite.