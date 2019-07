Kasparovu sam nudio remi u šahu, ali nije pristao na to

Silvio Marić s – reketom u ruci, na terenu u – prvom kolu turnira rekreativaca. Legenda Dinama danas kao organizator Umag Stars Opena. Nasmijan, pun štosova. Po njima je i poznat.

– Vidiš, nezgodno je jer ne mogu osvojiti turnir.

Zato što ste organizator pa bi ispala namještaljka?

– Ne, nego zato što nemam šansi, haha – priča Marić.

U ruci reket Yonex.

Igra i ministar Marić

– Igrao sam prije s Wilsonom, ali sad sam nekidan prešao na Yonex. Jer, pet milijuna godišnje od Japanaca nisam mogao odbiti. Znam da će me sad mnogi zbog toga što sam odustao od Wilsona mrziti, da će ljudi reći “što mu je to trebalo”, ali to je jednostavno tako. Biznis – briljira s forama Marić, čovjek koji je zabijao golove Celticu, Partizanu.

Razbijate rekete za vrijeme meča?

– Ne. Imam samo dva... haha.

Koliko ste mečeva odigrali?

– Više od 500! Ozbiljan sam rekreativac, možda i stotinu godišnje, svaki treći dan. Osvojio sam i nekoliko turnira u paru sa Sašom Hiršzonom, on je veliki dinamovac. I to se on šlepao, jer svi su igrali na mene, haha.

Koja vam je specijalka u tenisu?

– Poznat po tome da mi nikad nije pukla žica na reketu! Toliko o jačini mojih udaraca. Nisu baš razorni, haha. Evo, moj frend Igor Bišćan rekao je da će okrenuti janjca kad mi prvi put pukne žica. I to je obećao, jer zna da se to nikad neće dogoditi – smije se Marić.

Kakav je Bišćan tenisač?

– Uh. Nikad mu nisam uzeo set. Ali, sad će ispasti da sam ja neki početnik. Nisam, osvajao sam turnire, dobar sam. Težak protivnik. No, Bišćanu sam samo jednom uzeo četiri gema. Obično su tri. Ili niti jedan – kaže Mara.

Marićev stil igre – španjolski.

– A da. Trčim – vraćam. Nedostaje mi prava tehnika. Zovu me Ferrer. Sreo sam nedavno na ATP turniru u Rimu Davida Ferrera i kažem mu: “Čuj, je l’ može fotka?” On stao, snimili mi selfie, a ja mu kažem: “Mene u Zagrebu zovu Ferrer. Po tebi, samo vraćam...” Gledao me je u čudu. Smijao se.

U Umag je popularni Mara doveo 97 tenisača. Poznatih, slavnih. Igor Musa, Hrvoje Čale Filip Juričić, Nikša Bratoš...

– Eto, imamo najzanimljiviji par u kojem igra gospodin Branko Kraljević, vlasnik Optike Kraljević, protiv Marin Bradarića, koji je bio trener Mirjani Lučić–Baroni. Između njih je više desetljeća razlike...

Igra na turniru slavnih i ministar, prezimenjak, Zdravko Marić. Šalio se njegov protivnik u prvom kolu, da hoće li mu smanjiti PDV ako mu popusti u meču.

– Ministar je jako dobar tenisač! Obično su ti dečki iz fotelja “šleperi” na ovakvim turnirima, ali on je tu konkurentan itekako. Teško onome tko na njega naleti. Pa čovjek je nositelj, u TOP 16 Umaga.

Tko od nogometaša igra najbolje?

– Bišćan je strašan. Evo, tu je i Igor Musa. Dario Jertec igra lijepo. Dobri su i Hrvoje Čale, Darijo Zahora, Antonio Franja... Neki su uspjeli doći, neki ne. Bit će prilike dogodine.

Provjerili smo sinoć, oko dva ujutro, šank ispod Stella Marisa bio je prazan. Nitko od rekreativaca, sudionika Stars Opena, nije bio tamo? Kako to?

– To me iznenađuje. Ali, shvatili su brzo da je turnir na visokom nivou. Da je ozbiljna stvar, tribine, publika, kamere...

Silvio dobar u šahu

Malo je poznato da igrate i šah.

– Imam volju, to je najvažnije. Mentor mi je Alojzije Janković, bivši prvak Hrvatske. A imam i nevjerojatan rezultat. Zapažen rezultat u šahu.

Kome ste uzeli kralja?

– Eh sad... Kralja nisam. Ali, protiv indijskog velemajstora Baskarana Adhibana izvukao sam – remi! Igrali smo neku simultanku, bili na pola partije i ja – ponudim remi. Kad je Indijac to vidio, prasnuo je u smijeh i kazao: “Ma ti si kralj šaha! Prihvaćam remi!” Pa ti sad vidi. Probao sam isto i protiv Garija Kasparova na simultanki u Sesvetama, nudio mu remi, ali on nije prihvatio. On me dobio, izgubio sam u 36. potezu... To mi je žao, a imao sam šansu, haha...

Počinje HNL, koja je prognoza?

– Dinamo je klasu iznad, tu je Rijeka odmah iza njih, Hajduk je dobar, Osijek. Bit će zanimljivo. Držim fige svom frendu Bišćanu, napravio je strašan rezultat lani. Kažem vam ja, bit će jedan od najboljih nogometnih trenera koje imamo.

Obitelj?

– Doma – vrtić – doma. Tako to ide. Dvije cure nam rastu, starija će sad u prvi razred. Pisat ćemo zadaće!

