Kapetan Radovčić: 'Budemo li morali i dalje igrati s pet igrača, bit će to masakr'

Premda to krajnji rezultat ne sugerira (81:99), na otvaranju košarkaške sezone gledali smo derbi izvjesnog ishoda. Ne sjećamo se da je Zadar na noge Ciboni došao ikad ovako uvjeren u pobjedu. A kako i ne bi kada je domaćin u utakmicu ušao sa samo pet seniora (Radovčić, Majcunić, Aranitović, Perasović, Vuković) i šest juniora. I s glavnim trenerom Jakšom Vulićem kao statistom jer ni on, kao ovoljetni pridošlica, zbog neisplaćenih prošlosezonskih ugovora, nije imao pravo obavljati svoj posao. Baš kao ni pojačanja Mustapić, Buljan, Bošnjak, Proleta i Amerikanac Stein.

Zadar je tako propustio priliku da u Zagrebu izbori možda i rekordnu pobjedu nad velikim rivalom. Štoviše, da Zadrovi igrači koji nisu etablirani šuteri nisu pogađali trice (Ramljak 4, Lakić 3), a raspoložen je bio i mlađahni Klarica (tri trice), susret bi završio s još snošljivijim zaostatkom za domaćine.

- Nikad protiv Cibone u Draženovu domu nije lako igrati bez obzira na sastav u kojem oni istrče. Nakon što smo napravili početnu razliku postali smo malo letargični i defenzivno smo popustili. Zadovoljni smo s pobjedom ali smo svjesni da moramo bolje igrati - ustvrdio je centar Karlo Žganec (15 koševa, 2 trice, 8 skokova) ključni čovjek Zadrova uvjerljiva otvaranja (25:9 nakon četiri i pol minute) s kojim je stvorena temeljna, pokazalo se i nedostižna, razlika.

Ukupnim dojmom nije bio zadovoljan niti trener branitelja naslova Danijel Jusup:

- Zadovoljan sam ali samo s pobjedom. Primili smo previše koševa iz kontri, čak 23, a dali smo 16 a trebalo je biti obratno. I naš omjer osvojenih, pet, i izgubljenih lopti, 15, je bio vrlo loš. Dobro smo ušli u utakmicu no razdoblja visokog intenziteta u našoj igri nisu bili ni približno dugi koliko smo željeli. Nekako mi se čini da još nismo još gladni koliko je to bila prošlosezonska momčad no nakon uspješne sezone to se zna događati.

Svjestan je bio Zadrov trener Danijel Jusup kakve zamke nosi utakmica u kojoj su bodovi unaprijed upisani:

- Ako se za ovakvu utakmicu psihološki dobro ne pripremiš možeš nastradati. Nismo mi ovakvu Cibonu podcijenili niti smo ovu utakmicu lako dobili. Ako njima dodate još četiri-pet igrača koji nisu mogli igrati to je jedna druga priča i oni će s njima biti vrlo konkurentni.

Pripremati ovu utakmicu Ciboninu treneru Jakši Vuliću bilo je još teže:

- Pripremati utakmicu za koju ne znate hoćete li imati na raspolaganju kompletnu momčad ili samo pola je bio teži dio od toga što ju ja nisam mogao voditi jer je moj pomoćnik Krasić to dobro radio. A dečki su stvarno dali sve od sebe i to je jedino što sam od njih i tražio jer, s obzirom na situaciju, nekih drugih zahtjeva nisam niti imao. No, mene sada brine nedjeljna abaligaška utakmica u Čačku jer su se ova petorica igrača prilično potrošila.

I doista, Aranitović (12 koševa) i Majcunić (14 koševa) igrali su po 39 minuta (od mogućih 40) a Perasović (22 koša) proveo je na parketu 36 minuta. Kapetan Krešo Radovčić vukao je 36 minuta i zabio 23 koša pa smo ga priupitali koliko momčad može ovako izdržati.

- To samo Bog zna. Budemo li, kao neke prošlosezonske utakmice, igrali dan za danom to će biti masakr.

Kao što je ustvrdio Cibonin strateg Zadar je dominirao u skokovima, imao ih je dvostruko više (54 naspram 27) a osjetila se i veća fizička moć gostiju koji je u svojim redovima imao petoricu dvoznamenkastih igrača. Bili su to kapetan Ramljak (19 koševa), Žganec (15), Lakić (15), donedavni cibos Mazalin (14, 10 skokova) te Drežnjak (12) dok je prvi igrač momčadi Luka Božić skorerski bio prilično samozatajan (6 skokova, po 7 asista i skokova).

Snagu Zadrana osjetio je i Cibonin kapetan Radovčić koji je kazao još i ponešto o "redizajniranoj" dvorani u kojoj nije bilo većeg dijela teleskopskih tribina. Dogodilo se to zbor produživanja parketa pa je sa skraćivanjem teleskopa došlo do nestabilnosti tog dijela tribina zbog čega je i otkazan koncert Gorana Barea.

- Ovo je dvorana za košarku a ne za mali nogomet. Ja sam tu četvrtu sezonu i ljudi su uvijek bili uz teren, a sada su ostali na 10-12 metara, kao da su na Maksimiru.

A da je takvo što vidio otac Cibone, pokojni Mirko Novosel, dodatno bi se rastužio. A na njegovu mjestu u VIP loži mogla se vidjeti samo njegova fotografija i to je stolica, kazali su nam iz Uprave kluba, koje će zauvijek ostati prazna.

