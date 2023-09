Jadno je kad dvostruki prvak Europe mora moliti za milost: Stečaj, likvidacija ili preživljavanje

Ne samo u hrvatskim nego i mnogim medijima iz regije ovih je dana objavljena vijest o tome da je Cibona otišla u stečaj pa je tako i u Srbiji, u kojoj se trenutačno nalazi ovaj Večernjakov novinar. A ovdje sijevaju naslovi poput "Tužna vijest iz susjedstva: Cibona službeno otišla u stečaj" ili "Cibona u stečaju i pred ponorom kakav nije viđen", a vidjeli smo i "Slavni klub dotaknuo dno, dvostruki šampion Europe pao na najniže grane"...

U svemu tome ima dosta istine, uostalom srpski mediji to su prepisivali od hrvatskih, ali sve to skupa ne znači da je Cibona likvidirana, da je neće biti u Prvenstvu Hrvatske koje će se, navodno, uskoro zvati SuperSport Premijer liga i da će klub morati krenuti iz najnižeg ranga. Barem ne zasad.

Slijedi 45 dana grčevite borbe

Istina jest da su se, nakon 120 dana blokade klupskog računa, stekli uvjeti za pokretanje stečajnog postupka, ali činjenica je i da će Cibona imati neko vrijeme (spominje se 45 dana) da pokuša demantirati svoju nesolventnost. Uostalom, evo što o svemu kaže Cibonin direktor Tomislav Šerić, čovjek koji ima priliku biti spasiocem svojevrsnog hrvatskog sportskog Titanika, ali i njegovim pogrebnikom.

– Ovo znači da su se stekli uvjeti da Fina inicira stečajni postupak prema Trgovačkom sudu. Oni bi sudu taj zahtjev trebali poslati ovih dana. Ako se i kada se dogodi da financijska agencija podnese sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, klub će u razdoblju od tog prijedloga pa do odluke suda nastojati otkloniti razlog za stečaj, odnosno deblokirati račune kako do otvaranja stečajnog postupka ipak ne bi došlo.

U tom slučaju ne bi bilo ni stečajnog upravitelja koji klub može likvidirati, ali i spasiti pa nije nevažno koga će stečajni sudac, u rješenju o otvaranju stečajnog postupka, odrediti. To može biti netko tko će ovaj slavni klub, po hitnom postupku, sravniti sa zemljom, ali i netko tko će uložiti trud da se to ipak ne dogodi. A tom bi se odlukom, bez obzira na priče o neovisnosti sudstva, moglo očitovati u kojoj je mjeri politika, i državna i gradska, spremna pomoći četvrtom najjačem hrvatskom klupskom brendu.

A likvidacija Cibone bila bi i poraz za Hrvatski košarkaški savez, kojem se u posljednjih šest godina dogodilo da su mu se ugasila dva kluba. Najprije Jolly šibenskog biznismena Josipa Stojanovića, a potom i Košarkaški klub Zagreb, klub koji je iznjedrio niz reprezentativaca, poput Šarića, Tomića, Simona, Stojića, Tomasa, Kasuna, Sesara... i sve su to bili porazi nacionalne košarkaške kuće koja za to ne snosi krivnju, ali joj to nije služilo na čast.

U ovoj priči HKS je pod svojevrsnim pritiskom. S jedne strane od ostalih hrvatskih klubova koji žele jednak tretman, a s druge strane od Cibone, koja se grčevito bori za preživljavanje pa je u tom duhu i poslala pismo nacionalnoj košarkaškoj kući. A u njemu se traži da HKS ne blokira izlazna pisma igrača pridošlih iz inozemnih klubova kao što su Alexander Stein, Domagoj Proleta i Tomislav Buljan. Cibona napominje da su ta pisma ovjerili nacionalni savezi zemalja iz kojih igrači dolaze i da ona ne smiju biti uvjetovana jer bi HKS u tom slučaju mogao ući u prekršaj koji bi ga stajao 25.000 švicarskih franaka.

Druga je pak priča sa skidanjem blokade na HKS-u za domaće prvenstvo, do koje neće doći sve dok Cibona ne isplati igrače iz prošle sezone koji su je na blokadu stavili, a taj trošak iznosi više od 400.000 eura. Na koncu se pronašlo solomunsko rješenje u bankovnom jamstvu koje je Cibona obećala nabaviti i koje bi jamčilo njegovo plaćanje u nekom dogovorenom roku. A jamstvo bi, navodno, trebala dostaviti inozemna banka vezana na Indijce koji su investirali u klub i koji se nadaju preoblikovanju kluba u sportsko dioničko društvo pa tako i svojih uloga u njegove dionice.

Trener u velikim problemima

A bez tog jamstva Cibona bi domaće prvenstvo morala početi samo s petoricom seniora, onih koji su ostali od prošle sezone (Radovčić, Majcunić, Aranitović, Perasović i Vuković) plus juniori kao što su Pavković i Golemac. A to bi, dakako, treneru Jakši Vuliću predstavljalo veliki problem jer bi domaće prvenstvo igrao u jednom, a ABA ligu u drugom sastavu.

Jedan sudionik ovotjedne Skupštine ABA lige održane u Podgorici kazao nam je da mu je bilo grozno gledati kako dvostruki prvak Europe moli za milost, a direktor Šerić uspio je namoliti skupštinare da mu, uz potvrdu iz Fibe o izdanim licencijama, omoguće igranje regionalne lige u punom sastavu.

Bilo kako bilo, evidentno je da je Cibona krenula u utrku s vremenom i da će cijeli ovaj stečajni postupak pokušati razvlačiti ne bi li kupila ponešto vremena za realizaciju ideje preoblikovanja u sportsko dioničko društvo. A u tu svrhu mogla bi se dogoditi i odgoda utakmice prvog kola domaćeg prvenstva sa Zadrom zakazana za 28. rujna.

