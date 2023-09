VIDEO Modrić pokazao svoje vještine u košarci i izazvao Dončića na dvoboj

Pred vratima je početak priprema za novu sezonu NBA, a tijekom njih će Dallas Mavericks putovati sve od Ujedinjenih Arapskih Emirata i Abu Dhabija do španjolske prijestolnice, Madrida. Tamo će odigrati ekshibicijsku utakmicu protiv Real Marida, bivšega kluba najveće zvijezde svoje momčadi, Luke Dončića.

Tim su povodom na svoji službenim stranicama Mavericksi objavili video koji prikazuje Luku Modrića u njihovom trening centru. Modrić zabija skok šuteve, a izazvao je i Dončića na dvoboj uoči povratka u glavni grad Španjolske.

Luka Dončić je nakon završetka sezone na prekoatlantskim parketima zaigrao za reprezentaciju Slovenije na Eurobasketu. Tamo su uspjeli doći sve do četvrtfinala gdje ih je rezultatom 87-90 zaustavila Poljska.

Before we head to Madrid, Luka Modric wants to know… @luka7doncic, are you up for the challenge? 🤔🏀 #MFFL pic.twitter.com/mPog9iDzwS