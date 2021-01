Kamil Stoch nastavio niz, slavio i u Njemačkoj

Pobjednik Novogodišnje turneje u skijaškim skokovima Poljak Kamil Stoch slavio je i na skakaonici u njemačkom Titisee-Neustadtu.

Stoch je do pobjede došao masivnim skokom od 144 metra u drugoj seriji, što mu je bilo dovoljno za pobjedu vodećega u ukupnom poretku Svjetskog kupa Norvežanina Halvora Egnera Graneruda i sunarodnjaka Piotra Zyle.

Bila je to Stochova treća pobjeda zaredom, ali je teki treći u ukupnom poretku s 608 bodova. Vode Granerud (848) i Nijemac Markus Eisenbichler (634).

1. Kamil Stoch (POL) 281,6 (139,0/144,0)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 277,6 (137,5/138,5)

3. Piotr Zyla (POL) 270,8 (143,0/139,5)

4. Markus Eisenbichler (NJEM) 268,7 (138,0/139,5)

5. Andrzej Stekala (POL) 265,2 (143,5/134,0)

6. Robert Johansson (NOR) 263,3 (133,0/137,0)

7. Dawid Kubacki (POL) 262,3 (143,0/128,0)

8. Marius Lindvik (NOR) 259,2 (131,5/135,5)

9. Stefan Kraft (AUT) 255,7 (133,5/135,5)

10. Ryoyu Kobayashi (JAP) 252,4 (130,5/135,0)

UKUPNO

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 848

2. Markus Eisenbichler (NJEM) 634

3. Kamil Stoch (POL) 608

4. Piotr Zyla (POL) 454

5. Dawid Kubacki (POL) 433

6. Anže Lanišek (SLO) 372

7. Karl Geiger (NJEM) 367

8. Robert Johansson (NOR) 364

9. Yukiya Sato (JPN) 294

10. Marius Lindvik (NOR) 292