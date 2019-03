Kako sam predvidio Dinamovo proljeće i kome treba 'zahvaliti'

Dinamo nas je godinama navikavao na neuspjehe u europskim susretima, ali dolaskom Nenada Bjelice puno se toga promijenilo i plavi su nas ove sezone predstavili u najboljem mogućem svjetlu.

To je nešto što sad svi znamo, što se ponavlja iz dana u dan. No pravo je pitanje je li netko u to vjerovao još na početku sezone?

Zasigurno da jest, ali takvih je, budimo iskreni, prilično malo. A moram se pohvaliti da sam u toj probranoj skupini bio i sam. Jednom kolegi nakon ispadanja od Young Boysa ponudio sam internu okladu, u kavu, i tvrdio sam da će ovaj Dinamo dočekati kratke rukave u Europi.

Vjerujući da mu je to siguran dobitak, kolega je reagirao u milisekundi i pružio mi ruku brzinom svjetlosti da se slučajno ne bih predomislio.

Nakon pobjede nad Spartakom odveo me na kavu, a ja sam mu u šali rekao: “Ti si čovjek poznat po tome da gubiš svaku okladu pa si vjerojatno ovaj put pristao u nadi da ćeš još jednom izgubiti. Mislim da ti iz Dinama trebaju poslati nekakvu zahvalnicu”.

No, da sve ne ostane samo na rekla-kazala, odlučio sam sve to i napisati u kolumni u našem sportskom tjedniku Max! pa je ovo idealna prilika da to ponovim i otkrijem kako sam tada razmišljao...

“Mnogi naši čitatelji, baš kao i potpisnik ovih redaka, nisu se ni rodili 1970. Bila je to godina u kojoj je pokrenut dječji časopis Smib, u kojoj su se raspali Beatlesi, u kojoj je završen Nigerijski građanski rat u Biafri.

Tada je rođen naš znameniti nogometaš Alen Bokšić, televizori su uglavnom bili crno-bijeli, a prijenosi utakmica bili su prilično rijetki. A upravo te 1970. Dinamo je porazom od Schalkea u četvrtfinalu Kupa kupova posljednji put zaigrao na proljeće u nekom europskom natjecanju.

Modri su do tada bili važan faktor u Europi, pa samo tri godine prije osvojili su Kup velesajamskih gradova! I nitko nije mogao ni zamisliti da će nakon punih 48 godina i dalje čekati na takav uspjeh.

U tom nesretnom razdoblju bilo je svega, od loših momčadi koje nisu bile konkurentne, ali i velikih pehova, sportskih nesreća, sudačkih nepravdi pa sve do navijačkih ispada koji su modre udaljili od Europe. Kako god bilo, svakom negativnom nizu dođe kraj pa se svi zajedno nadamo da bi to moglo biti baš ove sezone.

Naravno, tu frazu ponavljamo godinama, katkada se osjećamo kao Del Boy iz Mućki koji je stalno govorio: “This time next year we’ll be millionaires”.

Međutim, u ovom današnjem Dinamu postoji “ono nešto”. Iako momčad nema nekakvu klasu koja bi se isticala kao nekoć Boban, Šuker, Prosinečki, Modrić ili Mandžukić, postoji svojevrsna kemija, možda i pomalo neobjašnjiva, koja je zaintrigirala modre kibice.

Plavi su dečki, nažalost, izgubili od Švicaraca, ali svatko tko je bio na toj utakmici mogao je vidjeti da su dali sve od sebe. I zbog toga im nitko ne bi smio zamjeriti jer treba biti realan i priznati da su u ovom trenutku Young Boysi jednostavno – bolji. No ovo nije kraj za ovu generaciju jer će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi.

Dobili su skupinu po mjeri, koja je itekako prolazna ako se sve poklopi. Igrači moraju u svakom susretu nastaviti davati sve od sebe, a publika koja ih je tako lijepo podržavala na početku sezone mora s time nastaviti jer upravo to zajedništvo temelj je dobrog rezultata. I Friedrich Schiller je napisao: “Čak i slabići, ujedinjeni, postaju jaki.”

Hrvatska nogometna reprezentacija na čelu sa Zlatkom Dalićem prošlog nam je ljeta svima pokazala kako se s dobrom atmosferom i pravim pristupom mogu napraviti velike stvari. Rezultat u Rusiji utjecao je na općenito stanje u našoj državi, u sportu i u nogometu.

Nadajmo se da će na tom valu pozitivne energije i modri odigrati sezonu za pamćenje pa da ćemo 2019. pamtiti kao početak nove ere Dinama i prekid prokletstva. Vrijeme je! Ovaj Dinamo to svakako može.