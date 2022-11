Kakav tajming: Čolak pred Katar zabio sedam golova u sedam utakmica, postao igrač mjeseca

Škotski Rangers nije požalio kada je u srpnju za 2.5 milijuna eura iz PAOK-a doveo Antonija Mirka Čolaka. Hrvat u prvenstvu zabija gotovo gol po utakmici, nakon 12 ligaških susreta ima 11 pogodaka i prvi je strijelac lige.

Kako se jedna nagrada za igrača mjeseca u tamošnjem Premiershipu dodjeljivala i za rujan i za listopad, Čolak je proglašen najboljim u navedenom razdoblju. U sedam utakmica tijekom dva mjeseca zabio je sedam pogodaka.

- Moram zahvaliti ekipi i stručnom stožeru koji su mi pomogli da dođem do nagrade. Puno mi to znači i motivira me da dam još više - izjavio je na press-konferenciji prilikom dodjele nagrade.

🏆 Congratulations to @RangersFC's Antonio Čolak who has been presented with the @cinchuk Premiership Player of the Month award for September/October!#cinchPrem pic.twitter.com/NipuJGH5hE — SPFL (@spfl) November 4, 2022

Komentirao je potencijalni odlazak na Svjetsko prvenstvo s hrvatskom reprezentacijom. Trenutno je na proširenom popisu.

- Ciljao sam na to da budem uvršten u ekipu, a za tjedan dana znat ćemo idem li na prvenstvo ili ne. Velika je čast biti na širem popisu. Predstavljati svoju državu na velikom natjecanju je jedna od najvećih stvari koje možete napraviti kao nogometaš. To je moj cilj još otkako sam bio dijete. Izbornik će odlučiti što je najbolje, a ja se nadam da mogu biti dio ekipe jer bi to bilo ispunjenje sna - zaključio je.

Popravio je tako dojam cijele ekipe Rangersa, koja je prije koji dan grupnu fazu Lige prvaka završila na neslavan način. Naime, nisu upisali nijedan bod te su pritom imali najgoru gol-razliku u povijesti skupina najelitnijeg klupskog europskog natjecanja.

