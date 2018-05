Kakav nogometni fanatik. Svoj automobil oblijepio s 15.000 sličica!

Jedan nogometni fanatik i zaljubljenik u Paninijeve sličice odlučio se na nesvakidašnji potez. Uoči Svjetskog prvenstva koje uskoro počinje u Rusiji oblijepio je svoju bubu s 15.000 samoljepljivih sličica!

Mediji vjeruju da se na ovaj pothvat odlučila brazilska YouTube zvijezda Henrique Pedrotti. Automobil nogometnog zaljubljenika iz Sao Paula u voznom je stanju, a njegov metalni ljubimac sličicama će biti oblijepljen do kraja Svjetskog prvenstva.

STICKY BUSINESS: World Cup fanatic covers his VW Beetle in 15,000 Panini stickers to celebrate the tournament. https://t.co/lZTachlzuP