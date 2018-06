Kakav bi to transfer bio! Slavnom treneru rekli: Zaboravi Ronalda i dovedi vatrenog

Ante Rebić je oduševio u prve dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu u Rusiji pa ne čudi da interes za njega raste iz dana u dan.

Eintracht ga ne želi pustiti za manje od 40 milijuna eura, a prvi je javno interes pokazao Tottenham koji je spreman ponuditi 30 milijuna eura.

No, Rebić je zaludio i navijače još jednog engleskog velikana - Manchester Uniteda.

Oni su napravili korak dalje te u postovima na društvenim mrežama traže od Josea Mourinha da odustane od eventualnog dovođenja Cristiana Ronalda i okrene se mlađem Rebiću.

Jedan navijač u kontekst je doveo i Ivana Perišića koji je prošle godine bio velika želja Portugalca na Old Traffordu, no do realizacije transfera nije došlo.

Kako god, čini se da je pred Rebićem zanimljivo ljeto.