'Jednostavnije je raditi sa ženama, one su kao vojska, ne postavljaju dodatna pitanja'

Odbojkaški stručnjak Igor Arbutina novi je izbornik hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije. Ovaj talentirani trener na hrvatsku izborničku klupu dolazi nakon 15 godina bogatog iskustva na dalekom Bliskom istoku gdje je bio klupski trener i izbornik odbojkaške reprezentacije Katara. Od 1992. do 2002. godine Arbutina je radio kao trener u OK Karlovac, HAOK Mladost i OK Varaždin. Od 1997. do 2002. bio je pomoćni trener hrvatske reprezentacije, a 2002. godine postao je glavni trener. Od 2003. do 2007. radio je za MSC Moers i Rote Raben Vilsbiburg u Njemačkoj, a zatim je postao klupski trener u Kataru i izbornik njihove reprezentacije.

Hrvanje prije odbojke

– Odbojka nije bila moj prvi odabir sporta. Kao klinac, bavio sam se hrvanjem i postizao odlične rezultate u mlađim dobnim kategorijama, no uz društvo iz škole koje je mahom treniralo u Mladosti počeo sam i sam odlaziti u Dom odbojke. Jedno vrijeme gurao sam oba sporta, no na kraju je ipak odbojka pobijedila – rekao je Arbutina.

Jeste li očekivali ponudu za mjesto izbornika?

– Nisam očekivao poziv, iako sam još s pokojnim Antom Bakovićem, u to vrijeme predsjednikom HOS-a, puno puta razgovarao o mogućnosti povratka u Hrvatsku. S obzirom na to da sam u Kataru uvijek imao dogovorene angažmane, nikad nismo ništa realizirali. Kada je Ferhat Akbaş završio svoju suradnju s Hrvatskim odbojkaškim savezom kao izbornik ženske reprezentacije, oni su me nazvali i vrlo brzo smo dogovorili suradnju. Poklopile su nam se zajedničke vizije i ekspresno smo počeli raditi. Nakon dugo godina provedenih u inozemstvu prvenstveno me veseli taj razvojni projekt stvaranja nečega. Mislim da je sada vrijeme za takvo nešto u našoj ženskoj odbojci. Imamo djevojke s velikim potencijalom u mlađim dobnim kategorijama. Mislim da strani izbornik koji dođe samo na 3-4 mjeseca, a pritom radi u vrhunskom klubu, nema ni vremena ni mogućnosti pratiti što se događa u Hrvatskoj. Tu treba konstantan monitoring, komunikacija i, ako bude mogućnosti, kroz cijelu godinu uvesti još neke dodatke koji bi mogli pomoći u razvoju tih djevojaka – kaže Igor.

Hrvatska ženska seniorska reprezentacija proteklih je godine bilježila odlične rezultate na međunarodnim natjecanjima, no prošle godine to je izostalo.

Imamo problem neiskustva

– Nisam bio unutra pa ne znam što se događalo u ekipi, ali moramo imati na umu činjenicu da je bilo dosta ozljeda. Samanta Fabris nije bila spremna, onda se u želji da pomogne reprezentaciji ipak vratila, no nije išlo. Izbornik je u tom slučaju morao staviti srednju blokericu da igra dijagonalu, tako da je tu bilo dosta olakotnih okolnosti. Imamo i drugi problem, a to je neiskustvo. Nisu sve djevojke juniorke, ali fali iskustva. Kad vam se zaredaju porazi, uvuče se taj crv nesigurnosti. Zatim dođe Europsko prvenstvo gdje kao nešto moraš napraviti, a to je ogroman pritisak. Ako nemaš iskusnog lidera unutar ekipe kad krenu i tu porazi, teško je to kontrolirati.

Dugo godina radili ste s muškima, hoće li rad s odbojkašicama biti izazovniji?

– Da, drukčije je raditi s odbojkašicama, no nije teže. Što se tiče radne etike, moja iskustva su da je puno jednostavnije raditi sa ženskom nego s muškom ekipom. Jednostavnije u smislu da su djevojke kao vojska. Ako je trening u osam, onda je to u osam. One ne postavljaju dodatna pitanja – zaključio je Arbutina.

