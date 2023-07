Jedna od najvećih zvijezda NBA lige ostaje kod Dončića. Potpisao je ugovor na 126 milijuna dolara

Kyrie Irving, jedna od najvećih zvijezda NBA lige, i dalje ostaje u Dallasu s kojim je dogovorio trogodišnji ugovor vrijedan 126 milijuna američkih dolara (115 milijuna eura), prenose portali The Athletic i ESPN. Dallas je Irvingov četvrti klub u NBA ligi. Igrao je za Cleveland Cavalierse od 2011. do 2017., te Boston Celticse od 2017. do 2019., zatim je bio član Brooklyn Netsa od 2019. do 2023. godine.

Irving je dugo bio u nemilosti saveza i kluba jer se odbijao cijepiti protiv covida-19 pa je propustio više od 50 utakmica s Brooklyn Netsima jer nije bio cijepljen protiv koronavirusa.Prije dolaska u Dallas bio je suspendiran na nekoliko utakmica zbog promoviranja filma s antisemitskom tematikom, a također je zagovornik raznih teorija zavjere, uključujući i vjerovanje da je Zemlja ravna ploča.

Irving je bio NBA prvak 2016. godine, a osam je puta biran u NBA All-Star momčad. Također je i svjetski prvak 2014. sa Sjedinjenim Državama te olimpijski prvak iz Rio de Janeira.

U 20 utakmica s Dallasom prosječno je bilježio 27 poena, pet skokova i šest asistencija za 38,2 minute po utakmici.