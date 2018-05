Je li ovo prvi znak da Cristiano Ronaldo odlazi iz Reala?

Nogometaši madridskog Reala nedavno su pobjedom protiv Liverpoola (3:1) treći put u nizu osvoji naslov Lige prvaka. Madriđanima je to rekordni 13. trofej najelitnijeg europskog natjecanja.

U slavlju nakon osvojenog naslova Realova zvijezda Cristiano Ronaldo dao je navijačima materijala za razmišljanje.

- Navijači su uvijek bili uz mene i u sljedećih će nekoliko dana sve znati. Uživao sam u Realu, uskoro ću nešto više reći o svojim planovima - rekao je Portugalac i pokrenuo lavinu glasina kako napušta Santiago Bernabeu.

Još uvijek je sve obavijeno velom tajne, ali da se nešto sprema daje se naslutiti nakon posljednjeg videa u kojem je Real predstavio dresove za novu sezonu. U tom video nove Adidasove dresove predstavile su glavne zvijezdama, ali bez Cristiana Ronalda.

