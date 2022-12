'Japanci su samuraji, neće odustati nikada, ali Hrvatska će proći bez ikakvih problema'

S obzirom na to da hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak čeka borba protiv Japana za prolazak u četvrtinu finala Svjetskog prvenstva, porazgovarali smo s Andrejem Panadićem (53), našim umirovljenim nogometašem koji je od 2002. do 2004. igrao u japanskom Nagoya Grampusu. Pratio je sada na SP-u i vatrene i Japance, pa kako vidi njihovu igru, pitamo ga.

Direktni su i ne odustaju

– Bio je to miks svega, ali Hrvatska je to odradila pozitivno. Utakmica protiv Belgije mogla je otići i na drugu stranu, no zaslužili smo prolaz, bili smo bolji. Belgija je zaprijetila u zadnjih 15-ak minuta kada je uvela igrače koji imaju određenu težinu i drugačiji su od onih s početka, poput Lukakua. Vidjelo se da on nije sasvim spreman, imao je nekoliko šansi kada smo napravili nekoliko nepotrebnih grešaka koje su unijele nervozu. To su greške u postavljanju, procjeni lopte, recimo Livakovića... To nije kritika jer u takvoj utakmici to se može dogoditi, Belgija je dobra momčad, ne bi bilo normalno da nije napravila šanse. No ovako je sve ispalo slađe, bilo je napeto. Dobro smo odradili uvodni dio turnira, osim možda prve utakmice. No ona se igrala u 11 sati, a to je termin koji jako malo igrača igra. S obzirom na temperaturu tamo, jako teško, a Maroku je to odgovaralo – rekao je Panadić pa se osvrnuo na vatrene, posebno Joška Gvardiola.

– Ja sam igrao poziciju koju igra Gvardiol, on je vrhunska klasa. To je nešto nevjerojatno, nisam dugo vidio takvu moć, kvalitetu u momku koji ima 20 godina. Ali, što reći za Modrića, Brozovića, Perišića, sve ostale?! Broz je bio ozlijeđen, ali on odradi 13 kilometara. Cijela momčad odradila je dobar posao. Imaju kompaktnost. To je naš adut, djelujemo kao momčad. Fizička kvaliteta naših igrača je na top nivou. Svi žele pobjeđivati, žele uspjeh. Nadam se da će doći u ponedjeljak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 12.05.2019., Zagreb - Povodom obljetnice 13. 5. 1990. i nikad odrzane utakmice Dinama i Crvene Zvezde Udruga clanova Dinama Dinamo to smo mi, organizirala je veliki humanitarni spektakl "Dinamovci za Dinamovca: Humanitarna utakmica za Slavka". Sav prihod od utakmice doniran je za pomoc lijecenju sina Dinamove legende Slavka Istvanica koji boluje od celebralne paralize. Utakmicu su odigrali momcadi "Dinamo 90-tih" protiv ekipe "Nogometne ikone HNL-a". Slavko Istvanic, Zvonimir Boban, Andrej Panadic.r"nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL

Japan je pobijedio Njemačku i Španjolsku, što reći o njemu?

– Sve azijske zemlje, Japan posebice, puno investiraju u nogomet. Igrači im igraju u velikim klubovima u Europi, to im je plus. Puno su napredovali, treba ih respektirati, paziti se. Oni su brzi, moćni, samuraji, idu do kraja, neće odustati nikada – rekao je pa dodao:

– Japan je sjajno organiziran, ima disciplinu, ne jurišaju bez veze, pametni su, igrači taktičke stvari donose iz Europe, to se vidjelo protiv Španjolske.

Što misli, tko će pobijediti.

– Mislim da će Hrvatska proći dalje bez ikakvih problema. Oni će htjeti puno toga, ali htjela je i Kanada puno toga. Japanci se ne razmeću izjavama, ali nakon pobjede protiv Španjolske trener misli da će svaku utakmicu tako odraditi, no neće. Hrvatska se samo treba dobro odmoriti. Imamo igrače u top klubovima u Europi, navikli su na pritisak. Kad su u zanosu, to je divota za gledati, ta sigurnost, opuštenost.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Luka Modric in action with Belgium's Timothy Castagne REUTERS/Stephane Mahe Photo: STEPHANE MAHE/REUTERS

S obzirom na to da poznaje japanski i hrvatski nogomet, može li ih usporediti?

– Mi taktički nećemo imati problema, a oni su živahni. Nisu toliko fizički moćni, nemaju takvu visinu, ali borbeni su, nevjerojatno uporni, hitri, direktni, bez straha. Na to se mora biti spreman.

Japanci nakon svake utakmice čiste smeće sa stadiona, to se ne viđa često. Što reći o kulturi?

– To je kultura od malih nogu. Svi su takvi. Ja sam se tamo osjećao fantastično. Nažalost, ozlijedio sam se i prekinuo ugovor. No oni su ljubazni, nema svađe, dolaziš na trening s voljom, cijene te i poštuju. Druga je to kultura. Oni njihovi vrtovi, samuraji, hramovi. To se mora doživjeti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 10.03.2014., Velika Gorica - Sportski centar Panadic. Andrej Panadic, bivsi nogometas Dinama. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Nisu fanatici, oni to vole

Kakvi su kao navijači?

– Obožavaju nogomet. Oni su izuzetno pozitivni. Nikada neće kazniti ni vrijeđati pogrešku. Stadioni su obično popunjeni, publika je miješana, puno je žena. Oni će navijati za svoje do kraja, pa i kada gube. Imao sam privilegij tamo igrati. To nije fanatizam, to je ljubav. Poslije treninga čeka te 200 ljudi i traži autograme. Osjećaš se kao zvijezda – kaže nam Andrej kojeg pitamo gdje prati SP.

– Ja sam uvijek doma, želim na miru gledati sve utakmice, da se mogu koncentrirati. Svaka utakmica me zanima i sistemi koji se primjenjuju na ovom SP-u...

Panadić inače radi kao trener u kosovskom klubu Ferizaj.

– Sjajno mi je tamo, ugovor mi je istekao, ali žele raditi opet sa mnom. Mislim da ću produljiti - zaključio je.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista