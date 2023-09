Jakirović o fantastičnom Vidoviću: 'Dečko 2003. godište, a već rješava utakmice'

Dinamo je za redom odigrao dvije utakmice u kojima je protivniku zabio po pet golova. Najprije je na Maksimiru to bila sudbina kazahstanske Astane. Zatim je isti tretman isprobao i Rudeš u 9. kolu HNL-a . Dinamova napadačka trojka Emreli - Drmić - Vidović dovela je momčad sa zapada Zagreba u bezizlaznu situaciju, a osobite su pohvale zaradili Drmić koji je zabio hat-trick i Vidović koji je nedavno došao iz Bayerna.

"Čestitam dečkima na ozbiljnoj utakmici, od prve minute smo zagospodarili terenom, tražili način za rani gol. Dva jako dobra bijega Vidovića, dvije asistencija. Dobro je što nismo puno toga dopuštali suparniku, a na poluvremenu smo tražili što prije brzi pogodak. Jako mi je drago zbog Drmića, zabio je hat-trick, a jako dobro radi na treninzima. Sačuvali smo neke igrače", rekao je Sergej Jakirović pa nastavio o Vidoviću:

"Zato je kod nas, zato ima ugovor s Bayernom. Dečko 2003. godište, oni su budućnost kluba, a već rješavaju utakmice. To je važno, svakom utakmicom raste sve više, igra sve bolje, Bože daj mu zdravlja da tako nastavi i u budućnosti. Više se ne branimo sa "šesticom" i dvije "osmice", već sa dvije "šestice", malo smo promijenili neke stvari. Bilo mi je žao zbog tog primljenog gola, Bernauer je igrao odlično do tada, ali pala je koncentracija. Nije bilo razloga da igra taj pas, ali ima maksimalnu podršku."

Dotaknuo se i sastava koji će izaći na teren u Kupu protiv Ponikava: "Vidjet ćemo, sutra ćemo se prebrojiti, poslije utakmica uvijek ima rovitih igrača. Sigurno će igrati Sosa i Perković, negdje nemamo poduplane pozicije (desni bok), pa ćemo uzeti jednog-dva juniora. No, i drugi će biti u kadru, Kup je specifičan i moramo biti ozbiljni, dečki moraju pokazati zašto su u Dinamu. "

"Petković je osjetio mišić, zbog predostrožnosti nije bio u kadru. Do derbija je još sedam dana, dat ćemo sve od sebe da bude osposobljen za Hajduk. Šutalo bi trebao do tada biti u redu, a s Ristovskim je još sve u zraku. Veselimo se Hajduku, to je najveći hrvatski derbi, pripremit ćemo se najbolje što možemo za tu utakmicu. I želimo im uzvratiti za poraz otprije mjesec dana, igrači su toga svjesni. No ta utakmica ništa neće riješiti, ima još puno kola do kraja, a svako kolo vidimo kako se favoriti uvijek negdje mogu poskliznuti. Deset golova u dvije utakmice? To je lijepa pozivnica za derbi. Zahvaljujem navijačima na podršci protiv Astane i Rudeša, osjećamo njihovu podršku, zbog toga moramo ovako i dalje nastaviti", rekao je o predstojećoj utakmici s Hajdukom na Poljudu.

Utakmicu je komentirao i trener Rudeša, Toni Golem.

"Nije lako, još jedan poraz u nizu. Iako je to Dinamo, nikada nije lijepo primiti pet komada. Jedina pozitivna stvar je što smo poslije pet-šest prvenstvenih utakmica zabili gol, ali to nam sada baš ništa ne znači. Dinamo je od samog početka imao inicijativu, iz tri udarca smo primili dva gola, no to je kvaliteta Dinama. I na početku drugog dijela smo odmah primili gol, tu je utakmica bila gotova", kazao je pa zaključio:

"I ja sam dojma da nam je Dinamo iz šest udaraca zabio pet golova, ali to je kvaliteta Dinama. Ljudi stvore šest šansi, a zabiju pet puta, zbog toga i jesu tu gdje jesu. Ne znam što nam je moglo pomoći na Dinamovu tehniku i taktiku, puno veće momčadi imaju protiv njih problema. Vidjeli smo to i sada u Europi. Golove smo primali na postavljenu obranu, ali neću se puno trošiti na analizu ove utakmice. Mi imamo sad kup u Zmijavcima, nadamo se prolasku, a dobro znam kako je to teško gostovanje. I onda idemo dalje, onda nas čekaju Osijek i Rijeka. Trebamo tu jednu pobjedu, da nas digne, ali nema je od početka prvenstva."

