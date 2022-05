Jake Paul izgubio na okladi milijun dolara, a pobjednik odbio taj novac

U predvečerje okršaja između Irkinje Katie Taylor i Portorikanke Amande Serrano, reklamirane kao najveće u povijesti ženskog profesionalnog boksa, dogodio se i jedan kladiteljski dvoboj. Naime, u milijun dolara kladila su promotori spomenutih dama a to su najmoćniji britanski boksački promotor Eddie Hearn i popularni youtuber Jake Paul.

A okladu je, poželjevši da sve skupa oko te borbe održane u New Yorku bude zanimljivije, predložio Jake Paul. On je najprije ponudio sav nakit kojeg je u tom trenutku imao na sebi na što je Hearn kazao da je on pomislio na neku jaču okladu od 10.000 USD. Paul je na to kazao da ono što on nosi vrijedi pola milijuna dolara, ali da on predlaže okladu od milijun dolara.

Hearn se nećkao pa je protupitanjima "kupovao vrijeme" (jer sve se odvijalo pred tv-kamerama) no na koncu je ipak pristao.

- Uh, u što me je to uvukao moj dugi jezik - priznao je prije borbe Hearn koji ne na koncu likovao.

A u borbi dviju žena koje su rasprodale Madison Square Garden, Katie Taylor pobijedila je (na bodove) pa je Hearn zaradio, neoporezivih, milijun dolara. No, on te novce na koncu nije dobio jer su obojica "zamoljeni" da povuku svoju okladu jer je neprimjereno da se promotori klade na borbu svojih štićenika odnosno štićenica. Hearn je stoga predložio da Jake Paul tih milijun dolara uplati u dobrotvorne svrhe, a da će njih dvojica preformulirati svoju okladu u nešto što nije financijski. A takvo što mogla bi biti Paulova borba s nekim od boksača iz Hearnove "štale" za koje je youtuber rekao da može pobijediti svakog od njih koji nije skupio 10 ili više borbi.

Inače, čim su se njih dvojica rukovala, u ime potvrde oklade, odmah su krenule procjene njihove financijske "težine". Na koncu su mediji ustanovili da se Hearn, promotor Oleksandra Usika, Anthonyja Joshue i Canela Alvareza, može pohvaliti sa ukupnih bogatstvom od oko 54 milijuna eura, a da se Paulovo bogatstvo, uzimajući u obzir svu financijsku imovinu i obveze, svodi na 95,3 milijuna dolara. A čak 23,7 milijuna eura od toga Paul je zaradio od svojih pet boksačkih mečeva u kojima je pobjeđivao borce kojima boks nije profesija kao što su bivši NBA košarkaš Nate Robinson ili pak MMA borci Ben Askren i Tyron Woodley. A takav novac uspio je zaraditi zahvaljujući ogromnom broju pratitelja na društvenim mrežama (19,5 milijuna na Instagramu) koje intrigira svojim ponašanjem prije i poslije borbi.