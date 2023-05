Izračunali smo tko je najviše zaradio od hrvatskih tenisača. Ivanišević i Majoli nisu na samom vrhu

Kad bi vas netko pitao - a kvizovi su sad u modi - koji je najbolje plaćeni hrvatski tenisač svih vremena, vjerojatno ne biste puno promašili. To mogu biti samo Goran Ivanišević ili Marin Čilić. U stvarnosti je 17 godina mlađi Marin bolje prošao, jer nagrade na teniskim turnirima su sve veće i veće (dijelom i zbog inflacije), pa njegova zarada iznosi 31,200.667 USD, a Goranova 19,878.007. Dakle radi se samo o zaradi od turnira (ne i od sponzora) i o igračkoj zaradi - jer Goran sad zarađuje i kao trener.

Danas se zarađuje više

Kad su u pitanju hrvatske tenisačice, mnogi će pomisliti da je u karijeri najbolje prošla Iva Majoli (što bi bilo i logično jer je osvojila osam pojedinačnih turnira, među kojima i Roland Garros), ali nije. Baš zbog već spomenutih razloga. Najviše je u karijeri - 7,761.082 dolara - zaradila 32-godišnja Petra Martić (osvojila dva turnira, još na četiri igrala u finalu, ima četvrtfinale Roland Garrosa), a odmah iza nje je još jedna aktivna igračica, 26-godišnja Donna Vekić sa 6,267.718 USD (četiri osvojena turnira, još sedam finala, ima četvrtfinale Australian Opena i US Opena).

A tek na trećem mjestu je Iva Majoli (45) s 4,407.521 zarađenim dolarom jer su u njezino vrijeme turnirske nagrade bile skromnije. Petra je ispred Donne jer ima dulji radni staž. A u klubu hrvatskih teniskih milijunašica, osim Martić, Vekić i Majoli, još su i Mirjana Lučić Baroni, Ana Konjuh, Darija Jurak (kao jedina naša tenisačica koja je to postigla u konkurenciji parova), Jelena Kostanić, Karolina Šprem i Silvija Talaja. Od ostalih, najbliža prvom milijunu zarađenih dolara je Jana Fett (721.107 USD).

A inače se najviše novca (kao uostalom i bodova) može zaraditi na Grand Slam turnirima, pa nije stoga čudno da svjedočimo najezdi hrvatskih tenisačica na kvalifikacije Roland Garrosa. Čak četiri njih pokušat će doći do glavnog turnira: Tara Würth, Ana Konjuh, Antonia Ružić i Petra Marčinko. Normalno, sukladno svojim izvrsnim plasmanima, u glavnom ždrijebu su već Donna Vekić (22. na WTA listi) i Petra Martić (37. na svijetu).

Imaju medalje, ali ne i milijune

Hrvatska je u povijesti i prije Ive Majoli imala velike tenisačice, sjetimo se samo Renate Šašak, osvajačice zlata na Mediteranskim igrama 1983. i članice reprezentacije koja je 1984. igrala u polufinalu Fed kupa, i Sabrine Goleš, srebrne na OI u Los Angelesu 1984. (tenis je bio demonstracijski sport), treće juniorke svijeta i 27. na WTA listi, ali one (Šašak 48.637, Goleš 353.941 USD) nisu ni približno zarađivale kao današnje tenisačice.

A to samo znači da je naš poredak tenisačica prema ukupnim turnirskim zaradama baš samo to, ne i ljestvica kvalitete, iako ni zarade, naravno, ne padaju s neba, one su financijski ekvivalent postignutog na turnirima. Samo što se prije 50-ak godina nije zarađivalo jednako kao danas.