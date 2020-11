Izjava koja je zgrozila cijeli svijet: Moramo im ubiti djecu, žene, starce, bez kajanja...

UEFA je pokrenula postupak protiv prvaka Azerbejdžana, momčadi Qarabaga, zbog skandalozne objave njihovog PR-ovca. Naime, na svome je Facebooku Nurlan Ibrahimov, čovjek zadužen za odnose s javnošću kluba otvoreno pozvao na sukob s Armencima.

Kako je već poznato, Azeri i Armenci vode rat na području Gorskog Karabaha, ali dok se drugi trude spriječiti ih, Ibrahimov ih potiče. Točnije, potiče na ubijanje Armenaca, njihovih žena i djece.

- Moramo pobiti Armence. Djecu, žene, starce, bez kajanja, bez suosjećanja. Ako mi to ne napravimo, ubit će oni nas - napisao je PR Qarabaga.

