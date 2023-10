Iz Cibone objašnjavaju: 'Klub je u najnižem stanju u svojoj povijesti, ali imamo plan'

Košarkaški velikan Cibona se posljednjih dana suočava s izrazito teškom situacijom. Nakon što je račun kluba blokiran bio blokiran više od 120 dana, klub je završio u stečaju. To znači da se u ovome razdoblju bore kako bi otklonili razloge blokade, a kao opcija rješenja velikih problema ističe se transformacija u sportsko dioničko društvo. Iz Cibone su se oglasili priopćenjem čiji tekst donosimo u cijelosti:

"Imajući u vidu velik interes javnosti, KK Cibona želi pojasniti trenutno stanje kluba, kao i plan na temelju kojeg se svi problemi mogu i namjeravaju riješiti. Točno je da se klub nalazi u vjerojatno najtežem stanju u svojoj bogatoj povijesti, ali je to stanje bilo neizbježno nakon dugotrajnog upravljanja klubom na pogrešan način. Klub se već dulje vremena bori s konstantnim blokadama računa od strane raznih starih vjerovnika, a da u isto vrijeme nastoji osigurati nastavak nastupanja u svim natjecanjima. Međutim, klub je uvjeren da je upravo ovo trenutak i prilika da svi zauzmu ispravnu stranu, i omoguće klubu da prvenstveno financijske probleme riješi na jedini moguć način, a to je preoblikovanjem kluba i pretvaranjem dugova u dionice kluba, te postizanjem dogovora sa svim vjerovnicima koje klub može realno financijski izdržati. Sve osobe u klubu i oko kluba usmjerene su na postizanje tog cilja. No, ostvarenje tog cilja prvenstveno ovisi o vjerovnicima kluba.

GALERIJA Hrvatski košarkaši uvjerljivo svladali Irsku 89-42

Točna je informacija da je račun kluba blokiran više od 120 dana, i da je Financijska Agencija sukladno zakonu predložila otvaranje stečajnog postupka. Međutim, nakon višekratnih razgovora sa svim vjerovnicima, iznos blokade računa je u međuvremenu značajno smanjen, jer je većina vjerovnika postupila razumno i povukla svoje blokade. No, svega nekolicina vjerovnika ostala je pri blokadi računa, iako im je jasno rečeno da mogućnosti za prisilnu naplatu nema, i da inzistiranjem na prisilnoj naplati neće uspjeti u naplati svojih potraživanja, a nad klubom će se otvoriti stečajni postupak. Imajući u vidu da je klub u predstečajnoj nagodbi već ostao bez gotovo sve svoje imovine, vjerovnici neće biti uspješni u naplati svojih potraživanja niti u stečajnom postupku. Na taj način čini se šteta klubu, ali i svim vjerovnicima, jer je jedini način da naplate svoja potraživanja opstanak i uspješan daljnji rad kluba. Najveći

pojedinačni vjerovnik odnosno grupa investitora već su nekoliko puta deblokirali račun kluba, ali su sada zauzeli jasan stav da to više nije moguće, i da se sva buduća ulaganja mogu realizirati samo u postupku preoblikovanja kluba i uz dogovor sa svim vjerovnicima, o čemu su se izjasnili i putem pisma namjere. Klub nastavlja razgovarati sa svim vjerovnicima, i vjerujemo da ćemo sa svima postići dogovor, te da će svi povući blokade računa, i doprinijeti da prestanu razlozi za stečaj kluba, jer drugog puta nema.

VEZANI ČLANCI:

Takva financijska situacija direktno utječe i na drugi problem, a to su registracija igrača i rezultati na terenu, tj. na uspješnost kluba od koje svi, zapravo, ovisimo. Klub je tijekom ljeta vratio dva mlada igrača Tomislava Buljana i Domagoja Proletu, koji su bili hrvatski reprezentativci u svim mlađim kategorijama, s potencijalom da jednog dana postanu i novi seniorski reprezentativci, ako im se omogući da dalje napreduju i razvijaju se igrajući Favbet premijer ligu i vrlo zahtjevnu ABA ligu. Iako su izlazna pisma za te igrače izdana od strane saveza država u kojima su igrali proteklu sezonu, i dostavljena HKS-u prije više od mjesec dana, HKS ih odbija dostaviti klubu, i na taj način sprječava registraciju tih igrača barem u ABA ligi. Jasno nam je da nove igrače ne možemo registrirati za igranje u Favbet premijer ligi zbog zahtjeva koje su igrači koji imaju potraživanja prema klubu stavili pred HKS, ali smo se uvjerili da ne postoji nikakav pravni okvir prema kojem bi nam HKS mogao uskratiti izlazna pisma, i time spriječiti njihovo igranje u ABA ligi. Smatramo da takvo postupanje HKS-a šteti klubu, igračima, ali i hrvatskoj košarci. Usprkos tome, poduzet ćemo sve da riješimo i pitanje registracije igrača, dogovorom sa svim vjerovnicima, pa tako i igračima iz prethodne sezone."

VIDEO Torcida dala podršku Hajduku uoči derbija