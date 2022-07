Iz Barcelone prešao u HNL: Sretan sam što sam ovdje

Moussa Wagué, 23-godišnji senegalski reprezentativac novo je pojačanje Gorice. Desni branič stigao je iz Barcelone do lipnja 2023. godine na temelju ugovora o transferu između Barcelone i Gorice.

- Osjećam se odlično, jedva čekam ponovno igrati, nakon gotovo dvije sezone bez službenih utakmica. Veliki stadioni, sjajna atmosfera, sve je to lijepo, ali nije i najbitnije. Za mene je najvažniji nogomet, želim pomoći momčadi, pobjeđivati i ići prema naprijed - kazao je Moussa nakon što je potpisao ugovor i odradio prvo službeno fotografiranje.

Wagué je u svojoj karijeri igrao za KAS Eupen, OGC Nice i PAOK, a za Barcelonu je upisao 26 službenih nastupa, od čega šest za prvu momčad.

- Imao sam 19 godina kada sam potpisao ugovor s Barcelonom, to je bilo ostvarenje mojih snova, jedno predivno iskustvo. Upoznao sam jako puno sjajnih igrača, ispočetka sam bio malo sramežljiv razgovarati s njima, ali kroz neko vrijeme, kroz treninge i utakmice, navikneš se da si i ti dio te ekipe.

Prvo sam krenuo u B momčadi, a nakon jedne sezone priključen sam prvoj momčadi. Nakon godinu i pol u Barceloni, otišao sam na posudbu u Francusku, u Nicu, međutim krenula je korona, odigrao sam samo pet utakmica i sve je stalo. Sezonu poslije toga otišao sam na posudbu u PAOK, odigrao sam nekoliko utakmica i onda se dogodila strašna ozljeda, koja me odvojila od travnjaka na duže vrijeme - rekao je Moussa o iskustvu kojeg se nerado prisjeća pa nastavio:

- Čudno je ne igrati tako dugo, bilo mi je teško to prihvatiti na početku, ali tako je to u nogometu, sve je moguće i moglo je biti puno gore. Zato sam sretan što sam ovdje, što imam novu priliku ponovno igrati i spreman sam, psihički i fizički. Trenirao sam cijelo ovo vrijeme, nisam odmarao tako da sam u dobroj formi.

Veliku ulogu u njegovom životu i karijeri imaju njegov otac i brat Bassire.

- Otac me uvijek gurao prema naprijed, kao dijete i sada kao odraslu osobu. Uvijek je tu uz mene, on mi je najveća podrška i sve što imam danas je zbog njega. Ne mogu mu dovoljno zahvaliti za sve što je napravio za mene do sada. Tu je i moj brat, također moja velika podrška, prijatelj s kojim dijelim apsolutno sve. Jako mi je drago što je došao sa mnom u Hrvatsku i ovo je bitan trenutak i za njega - rekao je.



Iza Mousse je i 1511 minuta u dresu reprezentacije Senegala, s kojom je nastupio na Afričkom Kupu Nacija i na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine kada je postigao svoj reprezentativni prvijenac te postao najmlađi afrički strijelac u povijesti Svjetskog prvenstva. U-17 reprezentaciji Senegala priključio se kao 15-godišnjak, a prije A reprezentacije nastupio je i za U-20 selekciju s kojom je osvojio četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu te za U-23 selekciju.

- Velika mi je želja ponovno zaigrati u reprezentaciji, zato je važno za mene da imam što veću minutažu ovdje. Kao što sam rekao, u nogometu je sve moguće, zato vjerujem da mi se ta želja može ostvariti.