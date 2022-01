Ivica Zubac nakon poraza: Nisam se ovako zabavio otkako sam došao u NBA

Ivica Zubac odigrao je najbolju utakmicu svoje šestogodišnje NBA karijere. Postigao je 32 koša uz 10 skokova, u porazu svojih LA Clippersa od Denvera (128:130).

Do 32 poena stigao je šutom iz igre 15/19, uz oba pogođena slobodna bacanja, a imao je tri asistencije, jednu blokadu, jednu osvojenu i tri izgubljene lopte.

– Vrlo zabavna utakmica. Nisam se ovako zabavljao otkako sam došao u NBA. Bio sam fokusiran i u napadu, ne samo u obrani. Bilo je dobro, ali, nažalost, izgubili smo – rekao je Zubac.

No iako je on briljirao, MVP je bio Nikola Jokić. On je postigao 49 koševa, 14 skokova i 10 asistencija.

Dobar učinak ostvario je i Bojan Bogdanović, koji je zabio 29 koševa, ali i njegov Utah Jazz poražen je od Houston Rocketsa 111:116.