Ivica Kostelić javno otkrio veliku nepravdu koju je HOO učinio prema Anti Kosteliću: Naknadno su ga i degradirali

Hrvatska skijaška legenda, Ivica Kostelić, objavio je na svome Instagram profilu poduži status uz fotografiju sestre Janice, oca Ante i sebe. Kroz jednu anegdotu s HOO-om je pojasnio snagu svoga oca o kojemu su već ispričane na stotine priča, a o njegovoj borbi, ustrajnosti i žrtvi ne treba niti pričati kada su mu djela i medalje koje je postigao sa svojom djecom govorila za sebe, a svaka je jednako časno mogla biti oko njegovog vrata kao i oko Ivičinog i Janičinog.

Gips je u očima javnosti ostao 'stari lav', heroj nacije, očinska i trenerska figura bez greške i s malom dozom ludila, priznata i dan danas diljem svijeta, ali kako to biva, u vlastitoj je domovini, u njenim sportskim institucijama često ostao daleko ispod mjesta na kojima je trebao biti.

Status prenosimo u cijelosti:

"PIGMALIONOV EFEKT, dokumentarni film

TV premijera na HRT 2 u srijedu 5.1. u 16:33 📺



Na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine, Hrvatski olimpijski odbor je prema običaju izdao službenu brošuru u kojoj predstavlja svoje vodstvo, natjecatelje, trenere i prateće osoblje. U toj brošuri svoje mjesto su pronašli svi članovi hrvatske olimpijske momčadi, od predsjednika do fizioterapeuta pa čak i kuhara. Od cijele delegacije u brošuri je izostavljen samo jedan čovjek: Ante Kostelić.



Ta mala zgoda možda bi nam mogla baciti nešto bolje svjetlo na naknadnu degradaciju tog čovjeka u trenerskoj kategorizaciji istog odbora, ali sasvim se sigurno dobro uklapa u priču o zagrebačkom dečku zvanom "Gips", koji je neke davne zime pješačio od Begunja do Zagreba nakon što je svu ušteđevinu potrošio za kupovinu jednog para skija u tvornici "Elan". Puno kasnije mi je ispričao da su naše olimpijske medalje bile vizija dečka koji je s parom skija na ramenu pješačio iz Begunja do Zagreba*.



Dokumentarni film redateljice Ines Pletikos, kojeg ćete moći pogledati, prati posljednje sezone našeg tridesetogodišnjeg puta, ali uostalom, kao i cijela ta "pustolovna potraga za Gralom", priča je to ponajviše o mome ocu. Film je snimljen s mnogo duha i emocije pa gledatelj može bolje prodrijeti u višeslojnost priče i likova, a svjedočenja akterima bliskih ljudi nam otkrivaju puno nepoznatih zgoda koje vjerno sklapaju mozaik o Pigmalionu Anti Kosteliću.



Zato vam, prije no što pogledate film, preporučujem da provjerite što je to "Pigmalionov efekt".



* Stigao je do mjesta Višnja gora gdje si je, nakon 80 kilometara pješačenja, uspio osigurati vožnju do Zagreba autostopom."