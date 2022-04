Ivanković poslao jasnu kritiku Kopiću: Dinamo je bio kaotičan, bez ideje u igri

Derbi Hajduka i Dinama nije ponudio spektakularan nogomet, no u Splitu za tim neće žaliti, Hajduku je pobjeda ostavila nadu da na kraju može do naslova prvaka. Dinamo je i dalje prvi, i dalje ima sve u svojim rukama, no sad je daleko od komforne zone, a raspored mu nije nimalo lagan.

- Razočaran sam kvalitetom derbija, ali sam oduševljen atmosferom, s tom ljubavi navijača, zadovoljan sam trudom i željom od strane obje momčadi, ali ne i kvalitetom - kazao nam je aktualni izbornik Omana Branko Ivanković koji je na kratkom odmoru u Hrvatskoj.

>> Euforija nakon što je Hajduk poveo protiv Dinama:

Previše duela, malo igre

- Premalo je bilo igre, tečnosti, a previše neforsiranih grešaka, premalo preciznosti, uz previše tehničkih, elementarnih pogrešaka. Utakmica je ponudila previše duela, baš zato što nije bilo dobrog protoka lopte. Hajduk je uspio u drugom poluvremenu napraviti dvije, tri smislene akcije, takva je bila i kod pogotka, Kalinić je doista lijepo zabio. No, u cijeloj je utakmici bilo previše dugih lopti na postavljene obrane - pojasnio je Ivanković.

U prvom dijelu Dinamo je dobro reagirao na te duge lopte, dobivao je dvoboje u skoku.

- Da, plavi su dobivali te druge lopte. što je često važno, i zato je ostavljao bolji dojam jer je lakše dolazio u posjed, no u drugom je dijelu Hajduk uspio malo dobiti na protoku lopte.

Oba trenera dosta su promijenila način igre, Kopić se s Dinamom vratio na nekadašnju igru s četvoricom u zadnjoj liniji.

- Mijenjali su sustave igre, govorim s pozicije svoje filozofije igre, Dinamo je tako promijenio i sustav igre, neke je igrače ostavio vani. Theophile je igrao lijevog beka, što mu nije prirodna pozicija. Po mojoj filozofiji u Statutu Dinama i Hajduka mora pisati da se klub mora boriti za trofeje, da mora igrati napadački nogomet i da trener mora preuzeti rizik, a oba trenera odustali su od tog rizika. Kažem, to je moj način razmišljanja u nogometu, pa i kao izbornik Omana, kad sam igrao protiv jačih od sebe, nisam odustajao od rizika. A jučer nismo vidjeli posebnu kvalitetu, nije bilo igre između linija, a bilo je dosta smušenosti u defenzivi - priča nam Ivanković i dodaje:

Dinamo ima prednost

- Meni je Dinamo izgledao kaotično, bez jasne ideje u igri.

Sad je borba za naslov prvaka još neizvjesnija, kako ju vidi Branko Ivanković?

- Zakuhalo se, Hajduk je sad na četiri boda od Dinama i to se u pet kola može dostići. Doduše, Splićani još moraju čekati nekakav kiks Dinama i Osijeka i nije nemoguće da se to i dogodi. Dinamo ipak još uvijek ima prednost zbog toga što je naviknut na život pod pritiskom. Uz to ima i najdužu klupu. Pa plavi su jučer na klupi krenuli s igračima kao što su Ivanušec, Andrić, Tolić, Bočkaj..., i to može biti jako važno u raspletu i borbi za naslov - zaključio je Branko Ivanković.

>> Atmosfera prije derbija: