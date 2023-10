Ivanišević progovorio o odnosu s Đokovićem: Pet nas je u ekipi, ali ja sam uvijek kriv za sve

Proslavljeni teniski as Goran Ivanišević govorio je na petoj konferenciji pod nazivom Poduzetnički mindset. U sklopu panela Zemlja sporta bio je govornik na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a usput je otkrio kakav je zapravo njegov odnos s ponajboljim tenisačem svih vremena, Novakom Đokovićem.

- Ne priznajem neuspjeh. Najlakše se predati. Tko se ne može nositi sa stresom, ne može biti uspješan ni u čemu. Bit će padova, ali moraš se znati dići - prisjetio se Ivanišević teškog razdoblja prije nego što je osvojio Wimbledon.

GALERIJA Ivanišević živi u luksuznom stanu kojeg posjeduje njegova supruga

- To ima sreću i nesreću. Sreća je što treniram genijalca, najboljeg tenisača svih vremena i jednog od najboljih sportaša svih vremena. Nesreća je što se samo pobjede broje. Finale ne valja – kao da nisi niti došao na turnir. Tu je stres. Pet nas je u ekipi, ali uvijek sam ja kriv za sve. To tako ide s trenerom (smijeh). Meni je lakše jer dolazimo s ovih prostora. Razumijem mnogo stvari koje će napraviti i unaprijed sam pripremljen na njih. Neke sam stvari i ja radio, no sada kao trener trebam biti smireniji i staloženiji - rekao je Ivanišević o treniraju Đokovića kojeg je upoznao dok je Novak ima 14.5 godina.

VEZANI ČLANCI:

- Ljudi su mene na terenu gledali kao divljaka ili poludivljaka, ali sam izvan terena dosta drugačiji. Dosta sam smiren. Nitko nije vjerovao da ja mogu postati dobar trener. Ego se treba znati zakopati. Ti više nisi važan. Važan je igrač. Nije lako njega motivirati jer je sve već osvojio, ali imamo načina. Mnogo se puta ne slažemo, ali dobra je stvar da se i porječakamo na terenu. Volim ovaj posao - poručio je naš sportski velikan.