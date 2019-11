Ivana Habazin otvoreno: To je poprilično primitivno i jadno

Pred "djevojkom od nula dolara", kako je sama sebe okarakterizila u jednom dokumentarcu, prilika je da zaradi svoj prvi milijun dolara. No, za takvo što Zlatarka Ivana Habazin (30) mora najprije pobijediti Claressu Shields (24), djevojku za koju govore da je najbolja boksačica svih vremena. Uostalom, riječ je o dvostrukoj svjetskoj prvakinji koja želi biti najbrža osoba u povijesti boksa koja je osvojila i treći pojas u samo deset borbi.

Koliko god se nekima to činilo "nemogućom misijom", Ivana je osoba koja je već prolazila kroz nemoguće situacije pa duboko vjeruje da može nadvisiti i ovu.

- Imam nekoliko aduta za koje nitko ne zna, a Claressa se dosad nije borila ni sa kim kao što sam ja. Ona je često pobjeđivala svoje protivnice već i prije no što bi ušle u ring jer bi im ušla u glavu i prije borbe. No, ovaj put joj to nije uspjelo i zato je cijelo vrijeme živčana. Ona radi "bullying" nad suparnicama, i prije i za vrijeme borbe, i tome se moraš oduprijeti ako želiš uspjeti, a ja sam se oduprla. Uostalom, da nisam vjerovala u sebe ne bih sada bila tu. Inače, moja i njena situacija ne mogu se mjeriti. Svi uvjeti u kojima se ona razvijala, a bili su jako dobri, i oni u kojima sam ja stasavala, nisu usporedivi.

No, to je samo jedan dio priče zbog kojeg će ovaj meč predviđen za 10. siječnja u Atlantic Cityju biti jako gledan. Zanimanje za tu borbu još više potiče sve ono što se događalo uoči neodržane borbe u listopadu. A taj je meč otkazan jer je brat od svjetske prvakinje, nakon vaganja, nokautirao trenera hrvatske izazivačice nakon čega je napadnuti i teško ozlijeđeni James Ali Bashir završio u bolnici, na hitnoj operaciji.

- Potvrdilo se da je to učinio Claressin brat koji u zatvoru čeka suđenje koje bi trebalo krenuti u siječnju. A njemu to neće biti prva zatvorska kazna jer je upravo prije našeg meča izašao na slobodu. Čak je i Claressa to najavila izjavivši da je sretna što je njen brat napokon na slobodi i što će ju prvi put moži uživo gledati - priča Ivana i ističe da nije Claressin brat jedini problematični član njene obitelji:

- Čini se da i njena sestra ima izvjesnih mentalnih problema. Na prvoj našoj presici ona mi je upadala u riječ, unosila mi se u lice, no ja na to nisam reagirala. Nisam htjela trošiti svoju pamet na inteligencijom deficitne ljude. Poslije te presice Claressin menadžer mi se ispričavao objašnjavajući mi da Claressina sestra ima mentalnih problema. Ako je tako što su joj onda dozvolili da se neometano kreće po pozornici na kojoj se odvija vaganje.

Tko zna, možda su upravo i brat kriminalac (Artis Mack) i mentalno limitirana sestra bili dio plana zastrašivanja hrvatske suparnice? Uostalom, od sestrinih dobacivanja puno starijem Bashiru sve je i krenulo.

- Moj trener je imao verbalni okršaj sa Claressinom sestrom kojeg je ona započela, no ni on se nije koristio lijepim riječima i ja ih neopravdavam. No, udariti starog čovjeka s leđa, kukavički, i tako svirepo da je ovaj mogao i umrijeti, to je čin o kojem nema rasprave. Oni su to napravili da ponize nas i njega, ali su u svemu pretjerali. To njihovo ponašanje prilično je primitivno i jadno. Meni to nije svojstveno i ne bih se željela spuštati na tu razinu s koje je ona za mene koristila riječi "bitch", "bum", "dumb" i slično. Ja u komunikaciji vulgarnosti neću nikad koristiti.

No, izvjesni trash-talk Ivana je ipak prihvatila, kaže, kao sredstvo samoobrane. Ali i kao sredstvo za podizanje zanimanja za taj meč.

- Claressa je počela govoriti da sam ja rekla da je ona ološ, a ja sam tu riječ upotrijebila za njena brata. Zato sam i rekla da joj ne treba zamjeriti jer ne zna čitati s razumijevanjem svih riječi. Claressa je na to pak odgovorila da nije nepismena i da je završila srednju školu s prosjekom ocjena 3,2.

Kad smo već kod diploma, Ivana bi se mogla pohvaliti sa onom svojom sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta na kojem je diplomirala teologiju i filozofiju.

- Imam ja i taj as u rukavu, no neću ga koristiti sada. Inače, američka publika je dosta podijeljena oko simpatija pa ima i onih koji podržavaju mene jer su protiv njena klošarskog ponašanja.

Claressin promotor Dmitrij Salita ponašao se kao da ima poker aseva u svom špilu, a pokazalo se da zapravo blefira. Naime, on je Ivaninu timu najavio da će otkazati borbu ukoliko do petka do 23 sata ne pošalju potpisani ugovor s uvjetima koje je on postavio.

- Ništa se nije dogodilo. Štoviše, u 23:05 oni su poslali novi ugovor s uvjetima koje smo mi tražili.

Nakon dvojih priprema u Kolumbiji za prva dva, neuspjela, termina ove borbe, Ivana se ovaj put priprema u Hrvatskoj.

- Pripremam se na Krku, u hotelu "Malin" jer tu imam osiguran smještaj za cijeli moj tim i sparing partnere. Restoran "Noštromo" se brine za moju prehranu, a pri ruci mi je i moj kondicijski trener Saša Šekuljica pa sam u jako dobrom tjelesnom stanju, a uz mene su i dalje moji standardni sponzori Grafiknet, Parketi Ratković, Klemm Security i HEP. Osim toga ovdje radim i neke druge stvari koje bi mi u meču trebale biti adut, ali neću o njima sada. Inače, već neko vrijeme radim sa svojim novim američkim trenerom Stevenom Upsherom Chambersom koji je radio s Bashirom dok je ovaj trenirao njegova brata Eddiea Chambersa. Steve preferira tipični američki stil boksa što meni za ovu priliku treba pa sam u dva tjedna naučila neke nove stvari.

Hoće li teško ozlijeđeni Ivanin trener Bashir moći prisustvovati ovoj borbi u Atlantic Cityju?

- Vjerujem da hoće, ali samo kao promatrač. On još nije u stanju voditi moje pripreme i treninge jer se vrlo često mora javljati u bolnicu na praćenje stanja. Naime, on još uvijek ima vrtoglavice, a jednu nogu i dalje ne osjeća. Nakon one prve operacije, za 13 mjeseci uslijedit će još jedna. Puno je tu posla za medicinare da se on vrati u stanje prije napada - kazala je Ivana.

>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa