Jedan od najboljih igrača

Ivan Perišić briljira u dresu PSV-a, pazite što je sada napravio

VL
Autor
Hina
10.08.2025.
u 13:01

Jedan od najboljih igrača na terenu bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je postigao pogodak uz dvije asistencije.

Nogometaši PSV-a, aktualni nizozemski prvaci, sa stilom su otvorili novu sezonu, na domaćem su terenu u Eindhovenu svladali Spartu iz Rotterdama sa 6-1 u 1. kolu nizozemske Eredivisie.

PSV je poveo već u trećoj minuti golom Van Bommela, dok je 2-0 bilo u 40. minuti kada je Perišić nakon kornera glavom zatresao suparničku mrežu. U nadoknadi prvog dijela već je bilo 3-0, a strijelac je bio Dest. Početkom drugog dijela, u 50. minuti, Perišić je asistirao, a Veerman pogodio za 4-0.

Ltaief je potom zabio za Spartu i smanjenje na 1-4, dok je u 70. minuti hrvatski reprezentativac ponovno asistirao, a gol za 5-1 je dao Til. Sve je zaključeno kada je u 77. minuti Gasiorowski pogodio za 6-1.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Ključne riječi
PSV Ivan Perišić

