Inter priredio Perišiću, Brozoviću, Vrsaljku i društvu veliko iznenađenje

Inter se priprema za novu sezonu koja za njih počinje ovog vikenda. U 1. kolu talijanske lige crno-plavi igraju kod Sassuola.

Trener Luciano Spaletti složio je sjajnu momčad u kojoj igraju trojica hrvatskih reprezentativaca Ivan Perišić, Marcelo Brozović i odnedavno Šime Vrsaljko.

Klub je uoči sezone igračima priredio iznenađenje. Interovci su na trenutak prekinuli trening jer im je u goste stigao Andrea Bocelli.

🎼 A spine-tingling performance from the maestro @AndreaBocelli who was a guest at the Suning Training Centre today 👏🎹🎤 pic.twitter.com/urHYA0MgOL