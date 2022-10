Inter bez Brozovića lako slavio protiv Dejana Stankovića

Nogometaši Intera ostvarili su četvrtu uzastopnu pobjedu u Serie A nakon što su u susretu 12. kola pobijedili Sampdoriju sa 3-0.

"Nerazzurri" nisu imali previše problema protiv Sampe. Poveli su u 21. minuti golom Stefana de Vrija, na 2-0 je povisio Nicola Barella u 44. minuti, a konačnih 3-0 postavio je Joaquin Correa u 73. minuti.

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović i dalje je izvan stroja i zbog ozljede nije konkurirao za sastav domaćina.

U prvom susretu 12. kola Napoli je pobijedio Sassuolo sa 4-0 pobjegavši Milanu na šest bodova prednosti.

Najbolji igrač utakmice bio je Victor Osimhen koji je postigao tri gola (4, 19, 77), a među strijelce upisao se i Kviča Kvaratškelia (36).

Za goste koji su od 82. minute igrali bez isključenog Armanda Laurientea, cijeli susret je igrao hrvatski nogometaš Martin Erlić.

Bila je to čak 13. uzastopna pobjeda Napolija u svim natjecanjima, te sedma u Serie A.

Pobjedu i to treću ligašku u nizu ostvario je Juventus porazivši na gostovanju Lecce sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Nicolo Fagioli u 73. minuti.

Za Lecce, koji je već pet kola bez pobjede, cijeli susret je odigrao hrvatski nogometaš Marin Pongračić.

Na ljestvici vodi Napoli sa 32 boda, Milan ima 26 bodova i susret manje, a zatim slijede Lazio, Inter i Atalanta sa po 24 boda. Roma i Juventus imaju po 22 boda.

