Incident između Hamiltona i Verstappena ponovo na razmatranju

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) prihvatila je zahtjev Red Bulla da se ponovo preispita odluka oko kazne vozaču Mercedesa Lewisu Hamiltonu nakon incidenta na VN Velike Britanije.

Incident se dogodio u prvom krugu utrke kada je došlo do sudara između Hamiltona i vodećeg u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva, Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull).

Verstappen je krenuo s prve, a Hamilton s druge startne pozicije, Britanac je u prvih nekoliko zavoja pokušavao preteći Nizozemca koji se uspješno branio, da bi sredinom prvoga kruga došlo do kontakta između prednjeg dijela Hamiltonova bolida i stražnje desne gume Verstappenova bolida.

Verstappen je nakon kontakta završio u zaštitnoj ogradi i morao je odustati. Čak je prevezen u bolnicu na preglede. Utrka je bila prekinuta 40-ak minuta, a Hamilton je zbog svoje uloge u sudaru kažnjen sa 10 sekunda stajanja u boksu. No, to ga nije spriječilo da se po povratku na stazu uspne sve do vrha.

Hamilton je pobjedom smanjio zaostatak za Verstappenom sa 33 na samo osam bodova.

FIA će putem video konferencije održati sastanak sa ekipama Mercedesa i Red Bulla, u četvrtak, uoči trkačkog vikenda za Veliku nagradu Mađarske.

Da bi odluka oko kazne bila promijenjena Red Bull mora predstaviti "značajan i relevantan novi dokaz".