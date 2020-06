Igor Vori dat će otkaz, oglasio se i Lino Červar

Igor Vori (39) novi je trener rukometaša PPD Zagreba. Voriju će ovo biti prvi samostalni trenerski posao, a jedino iskustvo sjedenja na kupi imao je u hrvatskoj reprezentaciji gdje je obnašao dužnost sportskog direktora.

- Imali smo dva kandidata za klupu, Ivicu Obrvana i Igora Vorija. Na kraju smo se odlučili za Vorija koji je legenda našeg kluba, igrač koji je počeo i završio karijeru među nama. Istina, Obrvan ima puno više iskustva sjedenja na klupi, ali mislimo da ćemo s Vorijem dobiti jednu novu energiju. Uostalom, kada smo razgovarali s Igorom, svidjele su nam se njegove ideje. Na kraju krajeva Vori je cijenjen u Europi i svijetu, poznaje jako puno rukometnih dužnosnika. Uostalom, nedavno je izabran za predsjednika Komisije igrača IHF-a – rekao je Vedran Šupuković, predsjednik kluba.

Neće biti sportski direktor

Zanimljivo je da je Igor Vori prije pet-šest mjeseci u povjerenju rekao Josipu Valčiću, današnjem sportskog direktoru PPD Zagreba, kako je odlučio otići u trenerske vode.

- Daleko od toga da se tada nudio klubu. Nama je ta informacija samo pomogla da i s njim obavimo razgovor. Većinu igrača kluba ne samo da poznaje već je sa svima njima igrao. U ovom trenutku ne znam kakvi su Igorovi planovi oko dana početka priprema, samo znam da će okupiti momčad ovih dana kako bi se službeno predstavio kao novi trener – kaže Šupuković.

Hoće li Vori ostati sportski direktor reprezentacije?

– Ne. Na tu funkciju dat će otkaz kako bi se sto posto posvetio radu kluba. Nas iduće sezone čekaju velika i teška iskušenja. Više se nemamo pravo igrati skrivača i moramo postići konkretne rezultate što se tiče Lige prvaka. Naime, moramo sakupiti dovoljno bodova za koeficijent kako bismo ostali u elitnoj skupini – istaknuo je predsjednik kluba.

Hoće li biti još nekih pojačanja?

– Vidjet ćemo. Pratit ćemo tržište je vjerujem da će zbog koronavirusa biti dosta slobodnih kvalitetnih igrača – zaključio je Šupuković.

Ivica Obrvan, Vorijev protukandidat, samo je kratko prokomentirao:

– Očekivani izbor kluba.

Kada je riječ o trenerima početnicima, nije ovo prvi put da se PPD Zagreb odlučio na ovakav potez. Tako su 1990. Za trenera uzeli Zdravka Zovka kojem je Zagreb bio prvi samostalni klub koji je trenirao. I kao debitant Zovko je sa Zagrebom dvaput osvojio Kup prvaka. Zovko je u trenutku kada je preuzeo zagrebaše imao tek 35 godina, a Slavko Goluža imao je 37 kada je postao samostani trener jednog kluba, u njegovu slučaju Siska.

Devet medalja s Hrvatskom

Vori je u karijeri igrao nekoliko puta za Zagreb. Prvo od 1997. do 2001. godine, potom od 2003. do 2005. godine, od 2007. do 2009. godine, a karijeru je završio među „plinarima“ igrajući od 2016. do 2018. godine. Osim u Zagrebu igrao je u Conversanu, Barceloni, Hamburgu i PSG-u. S njemačkim Hamburgom osvojio je Ligu prvaka 2013. godine.

Od početka karijere ovaj 2,03 metara visoki igrač stalno je igrao na mjestu kružnog napadača. U hrvatskoj reprezentaciji je od 2003. do 2018. godine. Osvojio je s Hrvatskom devet medalja s velikih rukometnih natjecanja, a najvažnije su zlatne s Olimpijskih igara u Ateni 2004., te svjetsko zlato iz Portugala 2003. godine.

– Svi moji igrači koji su osvojili svjetsko i olimpijsko zlato 2003. i 2004. godine izgleda da će na kraju biti treneri. Igoru mogu samo poručiti da će ovo biti velik izazov za njega i želim mu svu sreću – zaključio je Lino Červar koji mu je dugi niz godina bio trener u klubu i reprezentaciji.