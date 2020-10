Idu po zlato: Braća Sinković i Damir Martin u polufinalu...

Hrvatski veslač Damir Martin plasirao se u petak u polufinale samca na Europskom prvenstvu u Poznanju nakon što je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bio drugi s vremenom 7:03.97.

Ispred Martina u drugoj kvalifikacjskoj skupini bio je Bugarin Kristian Vasilev s vremenm 6:57.26. Polufinale samca je na rasporedu u subotu u 11,50 sati.

Četverac bez kormilara kojeg čine Marko Ukropina, Anton i Patrik Lončarić te Ivan Piton svjoj je kvalifikacijskoj skupini bio četvrti s vremenom 6:04.26 što znači da će nastupiti u B finalu u nedjelju.

Braća Sinković

Braća Valent i Martin Sinković su u disciplini dvojac u svojoj kvalifikacijskoj skupini na Europskom prvenstvu u Poznanju osvojili prvo mjesto s vremenom 6:32.92.

Drugi su bili Nizozemci Nicolas Sprang i Guillaume Krommenhoek s vremenom 6:35.68, a treći Srbi Veselin Savić i Viktor Pivac s vremenom 6:39.51.

"Očekivano dosta teška utrka nakon godinu dana pauze. Na prvoj utrci treba probiti led i pokrenuti motore, bilo je vrlo zahtjevno i dosta vjetra, ali zadovoljni smo kako smo išli", rekao je Valent Sinković.

"Ne volimo ove utrke gdje moramo pobijediti, a znamo da se trebamo sačuvati za polufinale pa je tu od 1.000 m bilo više neko hvatanje, nego da smo to odradili kako treba. Sljedeće dvije utrke ćemo morati ići dosta jače od početka do kraja i vjerujemo da to možemo. Sutra idemo sve ponovo", dodao je Martin Sinković.

Polufinale je na rasporedu u subotu u 9:58.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.10.2020., Zagreb - Martin i Valent Sinkovic uoci odlaska na Europsko prvenstvo u Poljski Poznan odrzali konferenciju za medije. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Luka Radonić koji je nastupio u utrci lakih samaca ostao je bez polufinala jer je bio zadnji u svojoj skupini s vremenom 7:50.150.