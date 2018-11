Preokret Engleza na Wembleyu: Hrvatska ispala iz Lige A

Hrvatska je izgubila 1:2 na Wembleyu u posljednjem kolu skupine 4 Lige nacija te tako ispala u niži razred ovog natjecanja. Na završni turnir iz naše skupine tako odlaze 'tri lava'.

Predivno, sunčano, prohladno londonsko nedjeljno poslijepodne i slika Wembleya za pamćenje: zbor od gotovo tri tisuće hrvatskih navijača u zaglušujućem je navijanju za svoje vatrene nadglasao više od sedamdeset tisuća Engleza! 'Bježite, ljudi, bježite iz grada!', odjekivalo je mitskim londonskim hramom nogometa, dok su Dalićevi izabranici u prvom poluvremenu ovoga spektakla junački odlijevali jurišima Engleza. Bilo je to u prvih 45 minuta teško razdoblje za našu momčad, očito teških nogu, slavljenih umorom od nedavnog sraza sa Španjolcima.

Tako se u najvećega hrvatskog junaka prometnuo splitski dvometraš na našim vratima, hobotnica Lovre Kalinić, čije su bravure dovodile do očaja engleske napadače. Hrvatska je ipak prva ozbiljno zaprijetila već u prvoj minuti utakmice, kada je vezist Manchester Citya Delph loše vratio loptu prema svime vrataru, Pickford ju je samo kratko odbio, do Rebića, čiji udarac s 20 metara odlazi preko nezaštićenoga gola Engleza. Kolosalna šansa za Hrvatsku!

Sve nakon toga u prvom poluvremenu bilo je na strani domaćina, čiji su napadi bili strpljivi, pametni, ali pravodobno okomiti i strahovito opasni. U 11. minuti kapetan Kane sjajno je odigrao za Sterlinga, koji je krenuo sam, neometan prema našim vratima, ali njegov udarac fantastično je obranio Kalinić. U istom napadu, nakon izvođenja iz kornera, Kane s pet metara promašuje čisti zicer.

U 16. minuti Lovre Kalinić napustio je svoja vrata sprečavajući Sterlinga, ali se ipak u pravo vrijeme stigao vratiti na gol i obraniti šut Harrya Kanea. U 25. minuti ljevicom je potegnuo Chilwell i opet je Kalinić, iako zaklonjen, uspio ukrotiti taj udarac. Pri kraju prvoga dijela, u 40. minuti, Splićanin napravio je jedinu pogrešku; zakasnivši na centaršut omogućio je priliku Barkleyu, čiji je udarac propao pokraj vratbnice.

Iz prve prave prilike u nastavku Hrvatska je povela. Igrala se 57. minuta kada je Kramarić primio loptu u šesnaestercu, pa lomio nekoliko sekundi braniče Engleske, a onda uz dozu sreće pogodio za vodstvo vatrenih.

Brozović je imao dvije sjajne prilike da potpuno slomi Engleze, no jednom je pucao preko gola, drugi put oklijevao, pa je to propalo.

Kažnjeni smo u 78. minuti nakon jednog prekida kada je loše reagirala naša obrana, a nakon udarca Kanea na crti je loptu u mrežu pospremio Lingard.

Do potpunog preokreta Englezi su stigli u 85. minuti kada je još jednom loše reagirala naša obrana, što je kaznio Kane te donio vodstvo domaćinu 2:1. Kako se do kraja rezultat nije mijenjao to znači da Hrvatska ispada iz prve skupine Lige nacija.

Na žalost, žustrina kojom je obilovala ova utakmica u 27. minuti odnijela je i jednu žrtvu. Šime Vrsaljko osjetio je bol, pa je Dalić bio prisiljen napraviti rošadu: Tin Jedvaj poslan je na Šiminu poziciju na desnome braniču, a na lijevoj strani pozicioniran je 24-godišnji Splićanin Antonio Milić iz Anderlechta, kojemu je ovo treći nastup za vatrene. Taj je Milić već peti lijevi branič kojega je Dalić isprobao u svojoj eri, nakon Vide, Pivarića, Strinića i Jedvaja.

