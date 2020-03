I njega su u Hajduku prerano otpisali, a sada je na pragu reprezentacije!

Predstavljamo novoga, točnije nesuđenoga reprezentativca iz Lokomotive, 24-godišnjega Splićanina Ivu Grbića, diva koji je trebao za vatrene debitirati na turniru u Kataru.

Turnir je otkazan, ali Ivo ostaje kao opcija za trećega vratara Hrvatske za Europsko prvenstvo. Karijeru je počeo u Hajduku, u kojemu je u travnju 2015. godine debitirao za prvu momčad, prethodno prošavši kompletno nogometno školovanje na Poljudu.

– U Hajduku sam imao kroz sve generacije jako dobre trenere; Igor Vukman doveo me u Hajduk s devet godina, poslije su bili Bikić, Varvodić, Gabrić, Tihomir Bulat, Balić, s kojim sam počeo s 13-14 godina, a tada je sa mnom radio i Vladimir Beara.

On je prepoznao potencijal u meni, i on mi je bio od neprocjenjive važnosti, puno mi je pomogao svojim savjetima. Beara je u svoje vrijeme bio najbolji golman na svijetu, a iako je branio prije više od pola stoljeća, bio je ispred svoga vremena.

S njim sam, primjerice, vježbao hvat s lopticom za bejzbol, kao što je i on svojedobno radio, i to bez rukavica. Od te vježbe ruke i prsti su mi se razjačali i izvrsno sam razvio osjećaj za loptu – počeo je svoju priču Ivo Grbić.

U Splitu svi žive za nogomet

Za Hajduk ste u seniorima branili samo sedam utakmica. Debitirali ste s 19 godina i tri mjeseca, kod trenera Gorana Vučevića.

– U tih sedam utakmica obranio sam dva od dva penala, Ercegu iz Splita i Miriću iz Slavena Belupa. A kada sam došao u prvu momčad, bili smo skupa Kalinić, Stipica i ja, poslije je došao i Letica. Od Kalinića, koji je tada već bio iskusni prvoligaški vratar, dobio sam puno savjeta i puno naučio.

Jeste li i danas u kontaktu s Lovrom?

– Jesam, odlični smo prijatelji.

On je sada ozlijeđen, vi ga, hipotetski, sada preskačete?

– Nismo razgovarali o toj situaciji, mi razgovaramo prijateljski, o nogometu, on mi pomogne savjetima. Lovre je zadovoljan kako se razvijam, on mi je potpora u svemu.

Što se tiče reprezentacije, ne doživljavam Lovru kao konkurenta. On je u reprezentaciji već dugo, stvorio je svoje ime. Usto, Lovre me spojio i sa svojim kondicijskim trenerom Franom Bogdanom iz Sinja. Otkad radim s tim čovjekom, u posljednje četiri godine, u teškim trenucima kada u Hajduku nisam bio u ni u kakvim planovima, on mi je bio od neprocjenjive važnosti. Tada sam imao vremena dodatno raditi i napredovati.

Bogdan i trener vratara u Hajduku Roguljić najviše su mi pomogli u seniorskom nogometu, držali me da ne padnem psihički nakon što u Hajduku nisam dobio šansu dvije godine. Zato sam, kada sam došao u Lokomotivu, napredovao iz utakmice u utakmicu – naglasio je div s Kajzerice, 196 cm visoki Grbić.

I došli ste pred vrata A reprezentacije, na Dalićev popis pretpoziva?

– Ma to nije još ništa. Ja sam tek na početku karijere i samo trebam nastaviti ovako.

Ipak, intrigantno zvuči da je na pragu reprezentacije vratar koji nije iz Dinama ili Hajduka?

– To je dokaz da treba vjerovati u sebe. Bio sam u velikom klubu cijeli život i imao sam, kada sam odlazio iz Hajduka, ponude većih klubova od Lokomotive, u kojima bih možda bio bliže reprezentaciji. Ali nakon što sam razgovarao s trenerom Goranom Tomićem, spoznao sam kako je u Lokomotivi dobra momčad, kako oko kluba vlada dobro, pozitivno ozračje. Oni su imali dobar plan za mene i osjetio sam da tu mogu najviše napredovati.

I sve ste pogodili?

– Sad ispada da je tako. Hajduk je, uz Dinamo, naš najveći klub, meni je bio san igrati u Hajduku, ali vidio sam u svim segmentima da ih stvarno nije bilo briga za mene.

Koja je tajna Lokomotiva uspjeha? Kako mali klub, s tek nešto više od tisuću ljudi na utakmicama, uspijeva konkurirati Hajduku i Rijeci te biti uspješniji od Osijeka?

– Ta činjenica još više daje na težini našemu rezultatu, jer nemamo ni financijske uvjete kao Hajduk, Rijeka, Osijek i Dinamo, ali imamo najbolju atmosferu u momčadi koju sam ikada doživio. Stvarno, to je neka posebna kemija, gdje svi guštamo doći na trening, zezati se prije treninga... Treneri drže do toga da nema negative. Još smo k tome najmlađa momčad u Prvoj HNL. Skromni smo, ne želimo davati nikakve najave, ali mislimo da se sa svakim možemo nadigravati i svakoga pobijediti. Mi se ni pred kim ne zatvaramo.

Zašto biti skroman ako toliko vjerujete u sebe? Zar niste uvjereni da možete biti drugi na kraju prvenstva?

– To bi nam bio san svima, ali bolje je ipak zadržati tu poniznost, kao što ju je Hrvatska imala na SP-u. Jer, ako poletiš, kao što je uobičajeno za nas Balkance, uvijek te nešto lupi po glavi.

Vas, kao novoga reprezentativca, ne može “prebaciti”?

– Kada sam počinjao u Hajduku kao tinejdžer, bilo je odličnih utakmica, a kako u Splitu svi žive za nogomet i onda se svi vrte oko tebe, u tim trenucima bi me možda i moglo “prebaciti”. A sad, iako imam samo 24 godine, svašta sam već prošao, u svim situacijama čvrsto sam na zemlji i uživam.

Što vas zanima osim nogometa, imate li kakav hobi?

– Za sebe mogu reći da sam baš nogometni fanatik. Ništa me ne zanima kao nogomet. Najviše pratim klubove u kojima mi se golmani sviđaju; primjerice Manchester City i Edersona. Sviđa mi se Guardiolina filozofija nogometa, njegova nogometna revolucija, u kojoj je golman istodobno i igrač.

Tko su za vas najkompletniji vratari svijeta?

– Evo, Ederson je u igri nogom najbolji, Neuer je kompletan, kao i Ter Stegen, Alisson, Courtois i Jan Oblak – tvrdi Ivo Grbić.

Kakav je Dominik Livaković?

– O njemu imam jako visoko mišljenje, on brani na visokoj razini, i sjajno se uklapa u Bjeličinu filozofiju nogometa. Oni ne igraju toliko od golmana, ali ono što se traži od njega u otvaranju igre, traženje Petkovića, to radi vrhunski. S toliko malo godina već ima toliko iskustva u Prvoj HNL, čini ti se da brani već 15 godina – ističe Grbić.

Ivanušec je novi Kovačić

Osim Livakovića i vas, Hrvatska ima još dvojicu izvrsnih vratara mlađe generacije, Posavca iz Hajduka i Šempera iz Chieva.

– Ma imamo mi širinu i na drugim pozicijama. Jedno vrijeme patili smo za napadačem, pa se pojavio Petković. U veznome redu dolaze Moro, Majer, Krovinović, Ivanušec... Po meni Ivanušec ima takav potencijal da napravi karijeru kao Kovačić. Igrao sam s njim i dobro ga poznajem – zaključio je Ivo Grbić, vratar koji je prošao sve selekcije, od U-15 do U-21.

Prema statističkim parametrima platforme InStat, Ivo Grbić u 26 nastupa za Lokomotivu ima indeks uspješnosti 257, jednak kao i Simon Sluga u Lutonu (25 nastupa), dok je najuspješniji naš vratar Dominik Livaković s 275 u 37 nastupa.

Grbić ima 84,50 % obrana, 1,15 superobrana po utakmici, 97,44 % mu je uspješnost u istrčavanjima, 72,16 % mu je točnost u predaji dugačkih pasova, 85,94 ukupna točnost u pasovima...