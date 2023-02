Hukleku bronca, treća je i Iva Gerić, "Kameni" do polufinala

Trećeg dana Zagreb Opena (prvog za grčko-rimski stil), hrvačkog turnira najviše svjetske razine (poput Grand Slamova u tenisu), od hrvatskih predstavnika najviše je napravio Ivan Huklek (87 kg) koji je nakon poraza u četvrtfinalu izborio dvije pobjede za treće mjesto kojeg je osvojila i Iva Gerić među damama.

Olimpijac Huklek otvorio je turnir s dva tuša. Najprije je tehničkim tušem (na bodovnu razliku) pobijedio Austrijanca Staudachera a potom i Srbijanca Dickova (klasični tuš). U četvrtfinalu Huklek je izgubio od kasnijeg finalista Iranca Alizadeha (2:7) da bi u repasažu nadjačao Poljaka Syzmonovicha (3:2) a u borbi za broncu Uzbekistanca Bedimuratova kojeg je dvaput okrenuo u parteru a potom mu je došao i na leđa za pobjedu tehničkim tušem.

- Jako puno mi znači ova medalja jer sam se, očito, uspješno vratio nakon operacije ramena nakon koje nisam žurio već sam sa fizioterapeutom Lukom Sabljićem strpljivo radio.

Na vrlo zanimljiv način pobijedio je Huklek srpskog borca Žarka Dickova.

- Ušao sam u zahvat ispod ruke i mogao sam ga baciti preko sebe ali mi je bilo laganije da ga spustim dolje što sam i pokušao no ponijela me inercija pa sam ja skoro završio u tušu i skoro izgubio borbu. No, uspio sam se izvući i to nije prvi put. Ispada da sam spretan u takvim situacijama no do njih ne bi trebalo dolaziti.

U prvom, eliminacijskom, dijelu dana najviše je napravio Antonio Kamenjašević (77 kg) koji je dogurao do polufinala ali je na koncu ostao bez medalje. Izgubio je od Moldavca Gutua (3:4) a potom, u borbi za broncu, i od Iranca Kaviyanineja (0:3). No, "Kameni" je nadjačao aktualnog doprvaka svijeta i doprvaka Europe Mađara Levaija (3:3, prednost posljednjeg boda).

- Konačno sam dobio Levaija i vratio mu tako za poraz u finalu mlađeseniorskog Prvenstva Europe iz 2017. godine. Dvaput sam mu obranio parter a napravio sam i bodove u parteru. Švicarca sam pobijedio tehničkim tušem, a s Kinezom je bilo sve dobro dok nisam odletio na zahvat glave, no sabrao sam se i pobijedio. Nažalost, u borbi za broncu Iranac mi je prodao zahvat dolaska na leđa - kazao je Kamenjašević koji bi, ako ga izbornik Piatrenka izabere, mogao biti uzdanica na predstojećem Prvenstvu Europe u Zagrebu.

A za to mjesto, u kategoriji do 77 kg, konkurirat će i dvostruki olimpijac Božo Starčević koji je ovaj put posustao u osmini finala protiv Norvežanina Kurea (0:8, tehnički tuš).

- Nakon što sam rutinski pobijedio Japanca Kusaku u mojoj glavi je i Norvežanin bio ista klasa borca jer sam ga prije godinu dana pobijedio prilično jednostavno. Odlučio sam prvi ići u parter jer se dobro branim no Norvežanin me iznenadio jer me dobro digao. U tom trenutku me presjeklo rebro pa sam zgrčio nogu nakon čega je on dobio bodove i za okret i za moj faul. Tražili smo "challenge" ali smo ga izgubili, s tim i bod, i ponovo sam završio u parteru gdje su mi sudili još jedan faul a više nismo imali pravo na žalbu. Na kraju je borba završila 0:8 a ja sam se osjećao kao da sam se tek zagrijao. Tako je to, kada primiš dva gola mijenjaš taktiku i zakači te još jedna sudačka odluci i meč se gubi. Ovo je bio bizaran meč no ne mogu biti zadovoljan sa svojim nastupom.

U toj kategoriji (77 kg) imali smo i trećeg aduta, mlađeseniorskog doprvaka svijeta Pavela Puklavca koji je imao jednu pobjedu i jedan poraz.

- Pobijedio sam Amerikanca Jacobsena sa 3:1 a potom sam izgubio tehničkim tušem od Francuza Bura. Dugo mi netko tako nije zavukao ruke. No, ovo je jedan od najjačih turnira na svijetu i onaj tko ovdje uzme medalju kadar je to učiniti i na europskom i svjetskom prvenstvu.

Platio je borbeni Petrinjac cijenu prelaska iz svoje (72 kg) u olimpijsku (77 kg) kategoriju.

- Francuz je sišao iz kategorije do 82 kg a ja sam došao iz niže kategorije. A taj proces ne ide preko noći, trebat će mi neko vrijeme da se organizam navikne, da dobijem snagu i potrebnu kondiciju.

Inače, postojala je mogućnost za hrvatski polufinale u 87 kg no to se nije dogodilo jer je Huklek u četvrtfinalu izgubio od Iranca Alizadeha (2:7) a Luburić od Uzbekistanca Berdimuratova (2:3) kojeg je pak Huklek nadjačao u borbi za broncu (8:0).

- Danas mi se ždrijeb dobro otvorio jer je Turčin s kojim sam se trebao boriti zakasnio na vagu pa sam bio slobodan. U drugom kolu sam pobijedio Talijana, petoplasiranog s prošlog EP-a, a na kraju sam izgubio od Uzbekistanca koji je svjetski doprvak ali u kategoriji niže. Dobro sam se borio do potkraj borbe a tada sam malo zaspao i on je uzao dva boda. Zapravo, ja sam gurao, a on me propustio i uzeo bodove - kazao je Luburić.

Najsretnijom od svih hrvatski predstavnika činila nam se upravo jedina naša dama, koja je nastupila u petak, mlađahna Iva Gerić. A on je to bio prvi nastup na međunarodnom seniorskom natjecanju i odmah je osvojila broncu.

- Jako sam sretna što sam uspjela biti hladne glave i uzeti medalju. U jutarnjem dijelu natjecanja od Indijke sam izgubila na 1:1, jer je ona osvojila posljednji bod. I u borbi za medalju dogodila se ista situacija no onda sam ipak napravila uspješnu akciju a ako me pitate s kojim sam zahvatom zaradila ta dva boda ne znam vam reći. U svakom slučaju ovo mi je veliki poticaj jer jako puno treniram i kada ne ide sve glatko počneš se pitati čemu toliki rad no živim u uvjerenju da se svaki trud vrati.

Prvog dana natjecanja grčko-rimskim stilom nastupio je još i Matej Mandić (87 kg) no njega je u prvom kolu tuširao Azerbajdžanac Ahmadijev.