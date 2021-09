Poznatom Hrvatu nudili 36.000 kuna doživotno ako da ostavku, a on kaže: Htjeli ste puč!

Sjednica Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba prekinuta je jer se članovi nisu mogli dogovoriti je li to (ponovljena) 59. sjednica ili je zapravo 60., čime bi zapravo bila priznata legalnost i one sjednice koju je sazvao predsjednik Nadzornog odbora Vjekoslav Šafranić. No, nju predsjednik SSGZ-a Nikola Dragaš osporava, a među rijetkima koji su ga u tome podržali bio je Milivoj Špika.

– Nadzorni odbor ima pravo od predsjednika SSGZ-a zatražiti da sazove sjednicu Upravnog odbora, ali to ovaj put nije učinjeno. Nije evidentiran nikakav dopis u uredu kojim se to traži. Da su oni tražili od mene da sazovem sjednicu Upravnog odbora, a da sam ja to odbio učiniti, onda bi ta sjednica bila legalna. Ovako su radili meni iza leđa i borit ću se da se poštuju statut i poslovnik i Nadzornog i Upravnog odbora. Nemam 40 odvjetnika kao druga strana, ali istina je na mojoj strani i ja ću na njoj ustrajati – kaže Dragaš.

Mandat do prosinca

Bilo je prijedloga da se dvojba oko toga je li Nadzorni odbor neovlašteno sazvao sjednicu Upravnog odbora ili nije prepusti budućoj Skupštini, ali članovi Upravnog odbora nisu se mogli gotovo ni o čemu dogovoriti, pa ni o dnevnom redu. Prema kojemu je trebalo biti razmatrano i godišnje izvješće glavnog tajnika SSGZ-a Zdenka Antunovića, ali on je na godišnjem odmoru, pa se od toga sporazumno odustalo. No, oko sporne sjednice koju je sazvao NO dogovor nije postignut. Dapače, padale su teške riječi:

- Rekao si mi da nećeš biti na toj sjednici, a onda si je vodio – obratio se Dragaš dopredsjedniku Marku Jakopoviću, dodavši: – Ako se razbolim, izbjeći ću bolnicu (Jordanovac, nap. a.) koju ti vodiš.

Sjednici je bio nazočan i predsjednik Nadzornog odbora Šafranić, a na Dragaševu interpretaciju svega što se dogodilo njegov je komentar bio: – Lažeš!

– Lažem? – zapitao je Dragaš te ponudio pozadinu cijele priče.

– Htio si nasilu postati predsjednik, ali ja sam to spriječio. Pripremali ste puč, ali niste uspjeli, a meni mandat traje do 21. prosinca i neću dati ostavku – kazao je Dragaš Šafraniću.

Šafranić je otišao

Šafranić je nakon toga otišao, a sjednicu su napustili i Jakopović i Miro Pavlović. Velimir Bašić učinio je i korak više:

– Dajem neopozivu ostavku jer nije prihvaćen moj kompromisni prijedlog da odustanemo od tumačenja sporne sjednice. Ovo je totalna sramota – kazao je Bašić, na što je Dragaš odgovorio:

– I mene je sram ovoga što je Nadzorni odbor napravio.

Sjednica je tako zbog nedostatka kvoruma prekinuta prije nego što je praktično i počela. Pitali smo Dragaša kako dalje.

– Nisam zainteresiran za novi mandat, ali nisam mogao dopustiti ni da na brzinu sazvanoj izbornoj skupštini Šafranić bude izabran za predsjednika kao jedini kandidat. To ne bi bilo u redu, a ja bih bio kriv jer sam dao ostavku. A kad date ostavku, tko će vam vjerovati da ste bili čisti. Zatražio sam sastanak s gradonačelnikom Tomaševićem da mu sve objasnim, pa ćemo vidjeti. Vjerojatno ću sazvati novu sjednicu Upravnog odbora na kojoj će biti dogovoren datum izborne skupštine. Prema našim predviđanjima, skupština bi se mogla održati 15. listopada – kazao je Dragaš.

Podsjetimo, prije koji mjesec Dragaš je izjavio:

– Ono što me najviše boli jest činjenica da su mi nudili novac da dam ostavku. Nudili su mi 36.000 kuna godišnje, sve dok sam živ. Nisam htio pristati na to – istaknuo je Dragaš.

