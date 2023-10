Hrvatskoj bi poraz od Walesa donio dramu, a pobjedom bismo ga izbacili iz igre

Izbornik Zlatko Dalić nakon prospavane noći ostao je pri mišljenju da je utakmica protiv Turske (0:1) bila jedna od najslabijih izvedbi vatrenih otkad je on na klupi.

– Igrali smo jako loše, to nije bilo prepoznatljivo i preuzimam odgovornost i krivicu, nisam dobro psihološki ni taktički pripremio momčad, prvo poluvrijeme zaista je bilo loše. Stajali smo preširoko, duboko, bez agresivnosti, radili puno pogrešaka, baš smo igrali loše, bez ritma. Ovaj poraz nije tragedija, dogodi se, nakon dvije i pol godine velikog uspona mora doći ovakva utakmica. Šteta zbog navijača i Osijeka, moja isprika na tom porazu. Odlučujemo i dalje sami o sebi, ali ako ponovimo ovakvu igru u Walesu, bit će problema. Drugo poluvrijeme smo se popravili, bili agresivniji, ali bili smo nemoćni, nismo stvarali šanse. Sve u svemu, zaslužen poraz.

Novi poraz donosi dramu

A što ustvari poraz od Turske znači za ambicije Hrvatske što se tiče plasmana na Euro? Ništa dramatično, ali Hrvatska si je dosta zakomplicirala život. Ipak, dobra je vijest da Modrić i suigrači i dalje ovise sami o sebi. S tri pobjede u preostale tri utakmice Hrvatska će se plasirati u Njemačku s prvog mjesta jer će, u slučaju istog broja bodova s Turskom, biti u prednosti zbog bolje gol-razlike u međusobnim dvobojima (Hrvatska je slavila u Turskoj 2:0).

Svlada li Hrvatska u nedjelju Wales, doći će na 13 bodova i postat će nedostižna Velšanima tako da će je dostići i prestići još moći samo Armenija, dok će Turska i dalje biti prvi favorit za prvo mjesto. No izgubi li Hrvatska u Walesu, do sada komotna situacija pretvorit će se u dramu. Wales bi se izjednačio s Hrvatskom na 10 bodova, imao i bolji međusobni omjer, a do kraja bi obje reprezentacije imale dva dvoboja na raspolaganju. Hrvatsku u studenom još čeka Letonija u gostima i Armenija doma.