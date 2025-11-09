Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Stolni tenis

Hrvatski ženski par koji se zna od malena, osvojio turnir u Portugalu

Autor
Damir Mrvec
09.11.2025.
u 20:58

Mateja Jeger Majstorović i Lea Rakovac osvojile su WTT Feeder u portugalskom gradu Vila Nova de Gaia u konkurenciji ženskih parova. Hrvatski je par u finalu nadigrao Malezijke Lyne i Tee s 3:1 i tako stigao do svog drugog zajedničkog naslova u karijeri.

Mateja Jeger Majstorović i Lea Rakovac osvojile su WTT Feeder u portugalskom gradu Vila Nova de Gaia u konkurenciji ženskih parova.

Hrvatski je par u finalu nadigrao Malezijke Lyne i Tee s 3:1 i tako stigao do svog drugog zajedničkog naslova u karijeri.

Činilo se kako će to biti jednosmjeran susret, naše djevojke su povele 2:0 u setovima, ali Malezijke su se vratile u igru, smanjile na 2:1 i potom u četvrtom setu vodile 9:4.

No, Hrvatice su nanizale pet poena i izjednačile. Do kraja su uspjele spasiti dvije set lopte, propustile jednu meč loptu, a potom iskoristile drugu meč loptu. 

Na putu do trofeja Jeger Majstorović i Rakovac redom su svladale Portugalke Leal i Santu (3:2), Talijanke Monfardini i Arliju (3:1), Poljakinje Bajor i Wielgos (3:0), a u finalu bile bolje od spomenutih Malezijki.

Prvi zajednički naslov osvojile su u travnju ove godine na turniru u Otočecu, a pet mjeseci kasnije stigao je i novi trofej. U međuvremenu su ostvarile niz vrijednih rezultata - treća mjesta u Zagrebu i Havirovu 2024., treće mjesto u Düsseldorfu početkom 2025. te osminu finala Svjetskog prvenstva.

- Prvi meč s Portugalkama bio je najteži. One su mlade igračice, dobile su wild card, a mi smo bile favoritkinje. Dobile smo 3:2 i taj je susret zapravo odredio naš daljnji put.

Nakon toga igrale smo protiv vrlo jakih Talijanki, dobile 3:1, s tim da je treći set, kojeg smo dobile s 18:16, bio presudan. S Poljakinjama je, zanimljivo, bilo lakše nego što smo očekivale - mislile smo da će to biti najteži meč.

U finalu smo povele 2:0, one su se vratile na 2:1 i u četvrtom setu imale 9:4. Nismo imale rješenja, ali ostale smo pozitivne i, hvala Bogu, završilo je na našu stranu.

Druga titula, osjećaj je stvarno odličan. Igramo zajedno od malena, dobro se poznajemo i razumijemo. Ako jednoj ne ide taj dan, druga uvijek povuče.

Svaki dan jedna drugoj pružamo podršku, čuvamo leđa - puno je lakše nego u pojedinačnoj konkurenciji. Iz turnira u turnir stječemo iskustvo, igramo smirenije, podrška je stalna i od početka idemo samo pozitivno i mirne glave - istaknula je Rakovac

Najbolji renking karijere bilo im je 25. mjesto na svijetu, a trenutno su 43. No, s obzirom na to da su u Portugalu osvojile dosta bodova očekuje ih novi pomak na ljestvici.

Ključne riječi
Portugal Lea Rakovac Mateja Jeger Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja