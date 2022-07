Hrvatski trener stigao u stručni stožer kultnog engleskog kluba

Hrvatski stručnjak Rene Marić stigao je kao pomoćnik američkog trenera Jessea Marscha u Leeds United. Objavljeno je to na službenim stranicama jednog od najpoznatijih otočkih klubova.

Marić je 29-godišnjak rođenom u Austriji, porijeklom s otoka Pelješca, rano je shvatio da od profesionalne igračke karijere nema ništa pa se bacio u trenerske vode.

📰 #LUFC is delighted to announce the appointment of René Marić as our new assistant head coach