Hrvatski teniski as s 32 godine tvrdi: Još nisam dosegao svoj vrhunac

Osvajač US Opena i nekadašnji treći tenisač svijeta 32-godišnji Marin Čilić vjeruje da još nije dosegnuo vrhunac karijere, iako se među teniskim profesionalcima natječe već 16 godina.

- Osjećam da još nisam dosegnuo svoj vrhunac - izjavio je 43. tenisač na pojedinačnoj ATP ljestvici nakon što je u ponedjeljak u prvom kolu pariškog Masters 1000 turnira pobijedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 6-0, 3-6, 6-3.

Pobjednik US Opena 2014. te finalist Wimbledona 2017. i Australian Opena 2018. potom je pojasnio što bi za njega značio vrhunac karijere.

- To znači da se na terenu osjećam najbolje fizički, mentalno, tehnički, da igram svoj najbolji tenis. Želio bih dostići taj vrhunac i osjetiti da sam to učinio. Za to sam radio, a onda se mogu opustiti i otići u mirovinu.

U trenutku kad je bio redoviti član društva desetorice najboljih tenisača svijeta, kad je od Rogera Federera izgubio finale Australian Opena 2018. u pet setova i došao do trećeg mjesta na ATP ljestvici, Čilić je najavljivao pohod i na sam vrh. Međutim, to se nikada nije dogodilo, a u posljednje dvije sezone, nakon što je hrvatsku reprezentaciju vodio do drugog trijumfa u Davis Cupu, Marin bilježi rezultatski pad.

- Ne bih to nazvao razočaranjem, ali osjećam da nisam ostvario ono što sam mogao ostvariti - izjavio je Čilić koji u 2020. još nijednom nije bio u četvrtfinalu nekog turnira, a najbolji mu je rezultat osmina finala na Australian Openu.

No, kad već nije briljirao na teniskom terenu, Marin će 2020. pamtiti po rođenju sina Balde, s kojim je proveo više vremena nego što je mogao očekivati, s obzirom na šestomjesečnu stanku zbog pandemije izazvane novim koronavirusom.

- Osjećam se jako sretnim na terenu i izvan njega. To mi daje još malo više stabilnosti dok igram. Kad završavam s turnirima, kad gubim, sretan sam što idem kući - zaključio je Čilić koji će u utorak igrati protiv Francuza Corentina Mouteta (ATP - 75.) za plasman u osminu finala pariškog Mastersa.